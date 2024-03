¡No lo quiere! Hugo Sánchez manda fuerte dardo a José Mourinho

Desde la salida del ex entrenador José Mourinho de la Roma en el pasado mes de enero, surgieron muchos rumores de cuál sería el próximo destino del portugués en los banquillos y más por las últimas declaraciones que dio sobre su futuro.

Ahí confesaba que le encantaría dirigir a una selección, luego de pasar toda su carrera como director técnico de clubes, e incluso le encantaría poder tomar el cargo de un país antes de la Eurocopa, Mundial o Copa América.

Ante esto, los aficionados del combinado nacional de México comenzaron a ilusionarse con la posible llegada del ex estratega de Real Madrid y Chelsea para el banco de los "aztecas". Sin embargo, la leyenda mexicana, Hugo Sánchez, en una reciente entrevista confesó que espera que los directivos ni lo contacten para entrenar a la selección, "¿Es portugués, no? Entonces que le mande el mensaje al presidente de fútbol de Portugal. No creo que venga ni que se atrevan los directivos a traer a estas alturas a este personaje. Fue un gran entrenador, ¿pero en una selección? Que vaya a Portugal a pedir trabajo".

Asimismo, explicó el por qué de tan contundentes y sorprendentes palabras sobre el "Special One", "No encaja para nada con México, en absoluto. Prefiero mil veces más a Jimmy que a Mourinho. En una selección requiero a un buen gestor, a alguien que mantenga en ese poco tiempo esa alegría por trabajar, y claro, con un buen conocimiento del fútbol. Pero sí me da (una úlcera si llega al Tri)".

No cabe dudas, que Mourinho es uno de los directores técnicos más exitosos de la historia, por lo que, la critica del ex delantero del Real Madrid hacia el entrenador de 61 años, dejó boquiabiertos a más de un hincha del deporte.