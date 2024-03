¿Podría Cristiano Ronaldo reencontrarse con Jose Mourinho en Arabia Saudita?

Desde que el portugués Jose Mourinho renunció a su cargo como entrenador de la Roma justo en la mitad de la temporada en la Serie A de Italia, mucho se ha especulado sobre cuál será su destino a partir de junio del año en curso.

Algunos medios afirmaban que se quedaría en el fútbol italiano, mientras que otros establecían que el estratega cambiaría de aires, regresando así a LaLiga de España o a la Premier League inglesa. Incluso, se ha hablado sobre una posible primera experiencia en la Bundesliga con el Bayern Múnich.

Sin embargo, el luso afirma que aún no ha escuchado una oferta formal por parte del combinado bávaro, mas no descarta volver a la acción de cara a la próxima campaña: "No importa a qué equipo, ni dónde, mi vida es el fútbol".

Desde Arabia Saudita, se afirma que Mourinho sería candidato a dirigir al Al-Nassr, equipo donde milita su paisano Cristiano Ronaldo desde enero del año pasado. Esto podría representar la primera experiencia del entrenador fuera de suelo europeo.

Mourinho y Ronaldo ya habían compartido vestuario en el Real Madrid entre 2010 y 2013, ganando una Copa del Rey, un título de liga y una Supercopa de España.

Al-Nassr no ha vivido una buena temporada tanto a nivel local como a nivel continental, ya que ha caído en cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC y se encuentra segundo en la Liga Profesional Saudí, a doce puntos del Al-Hilal.