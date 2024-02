José Mourinho explota: "Incluso le dije que no a la selección de Portugal"

El estratega portugués José Mourinho pasa probablemente por el momento más bajo de su carrera. El ex técnico del Real Madrid es incapaz de retomar la senda exitosa a nivel de la elite europea y su último despido por parte de la Roma lo tomó por sorpresa, ya que era un proyecto en el tenía puestas muchas esperanzas.

A pesar de ganar una Conference League y llegar a la final de la Europa League de forma consecutiva, la directiva de la "Loba" consideró que el equipo no era capaz de alcanzar las expectativas bajo el mando de Mourinho durante la presente campaña. El despido de la Roma se suma a otros despidos como los de Manchester, Chelsea o Tottenham, algo que deja mal parado al luso.

En medio de una entrevista para el medio Football.com, Mou abrió su corazón y explicó lo que sintió tras salir de la Roma: "No es la primera vez que dejo un club, pero es la primera vez que me siento así". Para el europeo es más doloroso porque además rechazó buenas ofertas antes de continuar: "“¡En estos tres años, me negué a convertirme en el nuevo entrenador de Portugal en la mejor selección de todos los tiempos!. También tuve una gran propuesta de Arabia Saudita”.

Mourinho también sacó pecho por sus dos temporadas con el Manchester United, equipo con el que ganó una Europa League: "Hice un gran trabajo", así de tajante fue. Desde aquel entonces, ningún otro técnico ha podido ganar algún título de mediana relevancia a pesar de la gran inversión económica hecha por la directiva.