Mbappé no seguirá en PSG y periodista español lo relacionó así con el Barcelona (+Video)

Cada vez que se acerca el mercado de fichajes, los rumores cobran fuerza en los medios de comunicación y hasta lo que menos creemos posible, puede ser una realidad oculta. En esta dirección, hasta ahora, casi ninguno se imaginaría a Kylian Mbappé vistiendo los colores del FC Barcelona, no porque no sea un equipo apetecible por su historia, sino por su actual delicada situación económica.

Sin embargo, parece que para otros Mbappé no es tan lejano, sobre todo ahora, que periodistas reconocidos, como Fabrizio Romano, dan por hecho que el jugador informó al PSG que no continuará en el club parisino al termino de la campaña. Escenario que podría no ser alérgico con una información mencionada por Jota Jordi, uno de los más famosos tertulianos del programa español El Chiringuito.

"El nombre de Kylian Mbappé se ha hablado más de una vez en las oficinas del Barca", soltó Jordi, con la sorpresa evidente de sus compañeros. Al tiempo agregó: "A mí directamente me preguntaron si Mbappé estaba fichado por el Real Madrid".

Mbappé se va

Que la información sobre el francés y su salida del PSG esté ya recorriendo todas las redacciones del mundo, desde luego, deja abierto un sinfín de posibilidades, aunque la mayoría concuerde con el pensamiento de que este movimiento lo acerca cada vez más al Real Madrid.

Justamente, después de ocho años que han estado los merengues detrás de la figura del campeón del mundo con Francia, en el Mundial de Rusia 2018. Todos estos años, Mbappé prefirió quedarse con los parisinos, pese a los constantes intentos madridista.

Sin embargo, Jota Jordi no es el único que ha asomado un posible interés del Barca sobre los servicios del atacante, en el pasado, el periodista Enric Canyellas, muy apegado a las informaciones del conjunto catalán, informó que en las oficinas del club sí tenían en mente pujar por el jugador francés, por más irrisorio que ahora mismo parezca.

"Laporta quiere abordar el fichaje de Mbappe antes de que el francés tome la decisión final, es su mayor deseo tanto a nivel mediático como deportivo y es uno de los motivos por los que ha viajado a Dubái", escribió Enric en su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter).