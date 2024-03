¿Quiénes son los máximos goleadores de la Eurocopa en su historia?

La Eurocopa es el campeonato por excelencia del fútbol europeo, siempre está rodeado por los mejores jugadores de la actualidad y la competición es de las más exigentes de selecciones internacionales. Este año 2024 se llevará a cabo en Alemania, con todo lo que eso significa para una país que vive el fútbol como muy pocos en el viejo continente, vamos a descubrir a su máximo goleador histórico.

La Euro Alemania 2024 se jugará desde próximo 14 de junio al 14 de julio, en un campeonato que tendrá 24 participantes con Alemania y Francia como máximas favoritas para alzarse con el título. Lo que sería un gran regreso de Tony Kroos a la selección teutona u otro título para Kilian Mbappé con el combinado francés.

Estos son los goleadores históricos de la Eurocopa

Y sí, el máximo goleador histórico de la Eurocopa no podía ser otro que Cristiano Ronaldo, un atacante que se ha mantenido en actividad desde la Euro en Portugal 2004 y cumplirá 20 años jugando la competición. Ya que seguramente estará en la lista final de Portugal para liderar a los Lusos a su segunda Euro.

- Cristiano Ronaldo - Portugal: 14 goles

- Michel Platini - Francia: 9 goles

- Alan Shearer - Inglaterra: 7 goles

- Antoine Griezmann - Francia: 7 goles

- Ruud Van Nistelrooy - Países Bajos: 6 goles

Más datos de Cristiano Ronaldo en la historia de la Eurocopa

Cristiano Ronaldo además de ser el máximo goleador en la historia de la Eurocopa, también lo es de las eliminatorias, donde ha marcado un total de 41 anotaciones, que se dividen de la siguiente manera:

- Eliminatoria 2008: 8 goles

- Eliminatorias 2012: 7 goles

- Eliminatorias 2016: 5 goles

- Eliminatorias 2020: 11goles

- Eliminatorias 2024: 10 goles

En total, contando eliminatorias y fase final de la Euro ha marcado 55 goles, en 69 partidos, para un promedio de 0.80 gol por partido. Esto comenzó en Portugal 2024 y podría terminar en Alemania 2024 si es convocado.

Portugal estará en el Grupo F con Turquía, República Checa y el ganador del cruce entre Georgia vs Luxemburgo y Grecia vs Kazajistán por la Ruta C del Playoffs de la Nations League.