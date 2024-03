¡Lo confiesa! Este será el nuevo destino para José Mourinho (+Declaraciones)

Uno de los mejores entrenadores que se encuentran en la lista de agentes libres, no es otro que, el portugués José Mourinho, quien fue sustituido de su cargo como director técnico de la Roma el pasado 16 de enero.

Esta drástica decisión fue tomada por la directiva del club, tras ver como el conjunto italiano no encontraba la regularidad que deseaban y algunos jugadores ya no estaban confiando en el método de trabajo del "Special One".

Ahora bien, desde su destitución comenzaron a aparecer rumores sobre el destino que tendrá el ex estratega del Chelsea y del Real Madrid para el futuro o si decidirá dejar los banquillos para siempre.

Ante esto, el experimentado estratega de 61 años, confesó en una entrevista con el periodista italiano Fabrizio Romano, que su objetivo ahora es entrenar a una selección, "Entrenar una selección es un objetivo para mí”.

De esta misma forma, insinúo que podría tomar el mando de algún país antes del Mundial, la Eurocopa o la Copa América, "Quizás justo antes del Mundial, de la Eurocopa o de la Copa América, de la Copa de África… puedo, sí. ¡Pero esperar dos años para eso, no lo sé!. Quizás algún día suceda”.

No cabe dudas, que Mourinho es uno de los dirigentes más exitosos de la historia, consiguiendo ganar un total treinta títulos entre los cuales destacan, dos Champions League, tres Premier League, dos Serie A, una Liga Española y una Europa League, por lo que, para cualquier selección sería un privilegio contar con el astro portugués en el banco.