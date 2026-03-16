El Chelsea recibe una importante sanción para el mercado de fichajes

Suscríbete a nuestros canales

Las sombras del pasado han vuelto para acechar al Chelsea FC. En una resolución que ha sorprendido a todos los aficionados de la Premier League, el club londinense ha sido objeto de una severa sanción debido a irregularidades financieras cometidas durante la gestión de su anterior propietario, Roman Abramovich.

La competición de Inglaterra no ha tenido mano blanda tras detectar infracciones en las normas de rentabilidad y sostenibilidad. Ante esta situación, decidieron establecer algunas prohibiciones al conjunto "Blue".

¿Cuál es la sanción?

En primer lugar, no podrán fichar nuevos jugadores durante un año (con suspensión condicional) y tampoco pueden inscribir nuevos jugadores desde las categarías inferiores (nueve meses de inhabilitación).

Por la parte económica, los directivos deberán desembolsar 10 millones de libras esterlinas como multa.

Cabe destacar, que la "suspensión condicional" de la prohibición del primer equipo significa que, si el Chelsea cumple estrictamente con las normas en el periodo estipulado, podría evitar el cierre total del mercado, aunque el margen de error ahora es cero.

¿Por qué ahora?

Aunque el club cambió de manos en 2022 (pasando al consorcio liderado por Todd Boehly), las investigaciones se centraron en pagos y movimientos financieros no declarados bajo el mandato de Abramovich.

La actual directiva ha cooperado con las autoridades, pero esto no ha impedido que la liga aplique medidas disciplinarias para sentar un precedente sobre el "Fair Play" financiero.

Este escenario deja a los "Blues" en una posición crítica. Con un proyecto que aún busca estabilidad bajo nuevas órdenes técnicas, la imposibilidad de reforzar la plantilla obliga al club a blindar a sus estrellas actuales para evitar salidas que no puedan ser cubiertas.

Asimismo, deberán acelerar la madurez de los jóvenes que ya están inscritos antes de que el cierre de la academia sea efectivo.