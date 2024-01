Estas son las nuevas condiciones que ofrece el Real Madrid a Mbappé según exclusiva del Chiringuito (+Video)

A la novela de Kylian Mbappé con el Real Madrid, parece, que le faltan más capítulos de lo que muchos se imaginan. Esta nueva parte de la saga tiene nuevos detalles provenientes desde El Chiringuito, el programa español de debates futboleros.

El encargado de alzar la actualidad sobre la carpeta del francés con el conjunto merengue fue Josep Pedrerol, quien sostuvo que desde las oficinas madridistas no tienen ni remotamente pensado ofrecer las mismas condiciones que le plantearon al jugador hace dos años, cuando todo parecía que el club y futbolista iban a cruzar sus caminos.

"El Real Madrid hizo una oferta a Mbappé hace dos años, estaba todo pactado y como saben, en las últimas dos semanas, la actitud de Mbappé cambió y se rompió la operación", inició contando el tertuliano del programa, al tiempo que sentenció que: "la oferta del Madrid hace dos años caducó, es decir, que no valen lo mismos números de hace dos años, no se manejan ahora ni se manejaran".

Reflectores compartidos

Pedrerol no quedó ahí y siguió soltando bombas para los reflectores, como, por ejemplo, que en Madrid no le darían al francés el estatus de jugador que mejor cobre en la plantilla, en caso de recalar en el vestuario de Carlo Ancelotti: "Si espera Mbappé recibir una prima de fichaje de 100 o 150 millones de euros, que sepa que el Madrid no va a entrar en la operación, no van a pagar una prima de fichajes de 100 o 150 millones".

El tertuliano explicó que las inversiones que el club destinó para otros fichajes estelares son la causa fundamental para estas nuevas condiciones: "Hace dos años el Madrid no tenía a Tchouaméni, por el que pagó 80 millones, ni Endrick, por el que pagó 60, ni Bellingham por que el pagó 104. Desde el 'no' de Mbappé se han gastado 244 millones de euros".

"En el Madrid entienden que Mbappé, a pesar de ganar menos dinero, el equipo le puede interesar y saben que quiere jugar en el Madrid, pero en su entorno hay gente que vela por su economía y ahí estaría el problema", continuó comentando Pedrerol.

Con todo y eso, al tan anhelado delantero francés se le acaba el contrato con el PSG al termino de esta temporada en 2024, aunque tendría una cláusula para extender su vínculo hasta 2025, y el mismo futbolista declaró recientemente que aún no tiene decidido su futuro: si renovar con los parisinos o cambiar de aires.