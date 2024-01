¿Lo Extraña? Esto fue lo que dijo Kylian Mbappé de su etapa con Lionel Messi en el PSG

Kylian Mbappé levantó este miércoles la Supercopa de Francia y se acordó de su excompañero Lionel Messi, quien hoy se encuentra disfrutando de sus vacaciones antes de que empiece una nueva temporada en la MLS con Inter Miami. Tras los festejos, el delantero de 25 años se mostró muy emotivo y le dedicó unas palabras cargadas de nostalgia al argentino.

El atacante francés fue titular en la victoria del (PSG) sobre el Toulouse por 2-0 en el Parque de los Príncipes, donde se hizo presente en el marcador con un golazo. El conjunto parisino obtuvo la Supercopa de Francia número 12 de su historia.

Luego de los festejos, Mbappé fue consultado sobre Lionel Messi, con quien compartió dos años en los que ganó dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia, y aseguró que lo extraña muchísimo.

"Siempre extraño jugar con Messi. Para un delantero como yo, al que le encanta explotar los espacios, puedes ir con él con total confianza de que conseguirás el balón. Es un lujo que casi solo él te puede dar. Jugar con Messi fue especial", declaró Mbappé para Prime Video Sports.

El francés también aprovechó la oportunidad para hablar un poco de lo que será su futuro en este 2024. luego de que culmine su contrato con el PSG.

"Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente, que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo", añadió Mbappé.