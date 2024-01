Kylian Mbappé aclara su futuro con el París Saint-Germain y el Real Madrid (+Video)

El París Saint-Germain venció al Toulouse 2 goles a 0 en la final de la Supercopa de Francia, levantado así su título número 47 de su historia, en un encuentro donde todas las miradas estaban puestas en Kylian Mbappé, quien anotó el segundo y último tanto del partido.

Ahora bien en la rueda de prensa post-partido, el delantero de 25 años fue preguntado por su futuro en la escuadra parisina, puesto que, le quedan seis meses de contrato y aún no hay noticias sobre si se va o renovará con el club de Francia.

Sin embargo, la figura francesa no quiso dar detalles sobre este tema y aseguró no haber tomado una decisión aún, "Estoy muy motivado para este año, es muy importante. Tenemos títulos que perseguir y conseguimos uno. No he tomado una decisión, no he tomado una decisión. Pero con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los desafíos venideros, que siguen siendo los más importantes. Diremos que es secundario".

Con estas declaraciones deja claro, que su principal objetivo es terminar de la mejor forma posible esta campaña con el PSG y que no está pensando en lo que pasará en los próximos meses con su estancia en Francia, incluso antes de terminar la entrevista, el jugador mencionó que apenas tenga la decisión final, lo hará público, "Lo ocurrido en mayo de 2022 fue porque no lo supe hasta mayo. Si sé lo que voy a hacer, no se prolongará. Pero lo más importante son los títulos. El equipo y el grupo miran hacia eso. Mi situación, nadie habla de ella dentro del club, no interesa a mucha gente".

Por otro lado, en lo que va de curso el subcampeón del mundial 2022, acumula 22 goles y 2 asistencias en 23 partidos disputados, números que lo convierten en el atacante referencia del París en lo que queda de temporada, donde deberán enfrentarse a la Real Sociedad en los octavos de final de UEFA Champions League y además, mantenerse en la cima de la Ligue 1.