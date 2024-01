La curiosa respuesta de Carlo Ancelotti cuando le preguntan por la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid (+Video)

El próximo miércoles 3 de enero regresa la acción de La Liga EA Sports al estadio Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid reciba al Mallorca por el encuentro correspondiente a la décimo novena (19º) jornada del campeonato liguero. El combinado de la capital española buscará quedarse con los tres puntos en casa, para así coronarse como el campeón de invierno en la máxima división del fútbol español.

Asimismo, Carlo Ancelotti compareció ante la prensa este martes 2 de enero previo al encuentro del próximo miércoles ante el combinado de las Islas Baleares. El técnico italiano del Real Madrid comentó sobre su renovación de contrato con la “Casa Blanca”, y también le preguntaron sobre la posible llegada de Kylian Mbappé.

Su felicidad al quedarse en la capital española

“Estoy muy contento por la renovación, ha sido bastante sencilla. La hemos acordado entre los dos sin problemas ni dudas. Un acuerdo rápido y estoy muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid”, aseguró en rueda de prensa.

“Es mi último banquillo, no sé si será ese año pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí”, añadió.

Asimismo, mencionó unas palabras para el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, que cuando era presidente mostró su interés por el técnico italiano. “Todo el mundo lo sabe, es la realidad, lo sabe el Real Madrid que he tenido contacto con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, al que agradezco el cariño y el interés para que entrenase a la selección de Brasil”, explicó.

¿Qué pasará con Mbappé?

Asimismo, luego de compartir su felicidad con los periodistas en la sala de prensa, al estratega del combinado de la capital española le volvieron a preguntar sobre Kylian Mbappé, jugador que no ha renovado contrato con el Paris Saint-Germain y es libre de entablar conversaciones con cualquier club del mundo.

En cuanto sonó el nombre del delantero francés, Ancelotti soltó una de sus habituales sonrisas irónicas, para acabar diciéndole al periodista "no te he visto muchas veces a ti", a lo que el periodista le respondió "soy de los nuevos". Ancelotti siguió diciendo que "no me has escuchado antes que no hablaba, que no contestaba esta pregunta", para acabar sentenciando que "no voy a tocar este tema".

La posible llegada de Kylian Mbappé a la capital española continúa siendo el tema más caliente de cada una de las ventanas de transferencias. El entorno del artillero galo tendrá hasta el 15 de enero para decidir si el jugador defenderá los colores del Real Madrid para la próxima temporada o si se queda en la capital francesa por una temporada más.