Esta sería la fecha en la cual Kylian Mbappé tomaría una decisión sobre su futuro en este 2024

Kylian Mbappé volvió a ser el principal tema de los distintos diarios europeos luego de sus palabras a la prensa este miércoles tras conquistar la Supercopa de Francia ante el Toulouse, y en la cuales dejó en el aire su futuro con el PSG en este 2024.

Anoche Kylian Mbappé reabrió el culebrón sobre su futuro en el PSG. Afirmó que no se había decidido, pero que lo que decida cumplirá lo hablado con el presidente Al Khelaïfi. Un mensaje algo enigmático que despierta muchas preguntas. Así han sido sus palabras: "No me he decidido, no he tomado una decisión", declaró el jugador, cuyo contrato expira en junio y que desde el 1 de enero es libre de fichar por el club de su elección para la próxima temporada. "Con el acuerdo al que llegué con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, hemos conseguido proteger a todas las partes y preservar la tranquilidad del club para la próxima temporada", aseguró.

L'Équipe publica hoy que la decisión de Mbappé puede anunciarse antes de los octavos de final de la Champions. El PSG juega el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes contra la Real Sociedad.

Es decir, Mbappé tiene 2 semanas para comunicar al Real Madrid si lo toma o lo deja. Y, como él mismo reconoció ayer en unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo, cuando tenga clara su decisión, no la mantendrá en secreto.