¿Un acuerdo para su salida? Kylian Mbappé podría haber negociado con el PSG para irse en verano de 2024

Si de relaciones tóxicas dentro del deporte se habla, una de las más llamativas es la de Kylian Mbappé y el París Saint-Germain. El francés ha estado en el radar del Real Madrid para abandonar la "Ciudad de la Luz" y unirse al proyecto de Florentino Pérez, pero siempre parece jugar con la ilusión de aquellos que desean verlo vestido de blanco en el Santiago Bernabéu.

Pese a los rumores que insisten en que saldrá del PSG desde hace algunos años, el delantero no emite ningún comentario respecto a su futuro y pareciera que ese nexo entre el club de la capital francesa y él está roto. En verano de este 2023, Mbappé puso en apuros al conjunto parisino tras informar que no ejecutaría su clausula de renovación hasta 2025 y esto ocasionó que el presidente del equipo, Nasser Al-Khelaïfi, tomara acciones para tratar de reprender al jugador. Luego de haber sido bajado del avión en la gira por Japón, el delantero y el presidente se reunieron tras bambalinas para llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes.

Tras ganar la Supercopa de Francia contra el Toulouse, Mbappé decidió perdonar 80 millones de euros en conceptos de bonos de continuidad con el club y esto le facilita las cosas para que el PSG no se vea tan afectado en verano de 2024 si finalmente decide renovar o irse a otro equipo. “Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, dijo el jugador sobre no ejercer la opción de esos casi 100 millones de euros para no afectar al club parisino económicamente.

"En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa”, comentó el delantero francés sobre las decisiones que tomó en el pasado y lo que le depara su futuro.

Esto, sin duda alguna, beneficia a ambas partes y podría facilitar las cosas para que Mbappé vea con buenos ojos su llegada a un conjunto como el Real Madrid, que se encuentra esperando por su llegada desde hace varios años y sería una pieza importante para el éxito del equipo, tanto en España como en Europa.