Francisco Fonseca gana ante el francés Oumiha y se lleva a casa del cinturón Gold de la AMB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En una velada inolvidable celebrada en el Estadio Mártires de Benina, en Libia, el nicaragüense Francisco Fonseca se consagró como el gran vencedor tras derrotar al francés Sofiane Oumiha —quien llegaba invicto con un récord de 6-0 y 3 nocauts— en un combate vibrante y cargado de emoción.

El enfrentamiento formó parte de un evento internacional avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que reunió a fanáticos y personalidades del boxeo en una cita que quedará para la historia. La pelea se pudo disfrutar en directo a través de Meridiano Televisión, llevando la acción a los hogares de miles de seguidores.

Desde el primer asalto, Oumiha mostró la confianza de un púgil invicto, apostando por presionar en corto y buscar golpes de poder que exigieron máxima concentración defensiva por parte de Fonseca. El nicaragüense, sin embargo, respondió con temple, utilizando su jab para marcar la distancia y abrir espacios para combinaciones certeras.

Las tarjetas de los jueces y la decisión final

Tras diez asaltos de pura intensidad, la decisión quedó en manos de los jueces. El veredicto oficial confirmó la victoria de Francisco Fonseca por decisión unánime, con las tarjetas marcando 97-92, 95-94 y 95-94. Una puntuación reflejó un dominio más amplio, mientras que las otras dos dejaron claro lo ajustada que fue la pelea en ciertos pasajes.

Con este triunfo, Fonseca no solo suma una victoria clave para su carrera, sino que también se convierte en un serio aspirante a disputar peleas de mayor envergadura bajo el amparo de la AMB. Por su parte, Oumiha, aunque perdió su invicto, dejó claro que tiene el corazón y la técnica para seguir compitiendo en la élite, abriendo la posibilidad de una revancha que ya empieza a despertar interés entre los fanáticos.