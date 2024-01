¡Sin descanso! Andre Onana habría acordado realizar esta hazaña con su club y su selección

André Onana, el portero del Manchester United, está a punto de embarcarse en una travesía que lo llevará a volar más de 7 mil kilómetros en un período de tiempo sorprendentemente corto. Su itinerario incluye un partido con los Red Devils en Inglaterra seguido por su participación en la Copa Africana de Naciones con la selección de Camerún, todo en un lapso de tiempo increíblemente breve.

El 14 de enero, Onana se enfrentará al Tottenham con el Manchester United en la fecha 21 de la Premier League. Una vez finalizado este encuentro, deberá emprender un viaje hacia Costa de Marfil para unirse al seleccionado camerunés en la Copa Africana de Naciones. El debut en la competencia continental está programado para el 15 de enero contra Guinea, y se presume que Onana estará presente en ambos encuentros.

Este viaje plantea desafíos logísticos significativos, ya que implica una distancia notable entre las dos sedes. Desde Manchester hasta el centro de Costa de Marfil, donde se llevará a cabo la Copa Africana de Naciones, hay aproximadamente 7,720.9 kilómetros. Se estima que un viaje con escalas tomaría alrededor de 20 horas, pero Onana no tiene tiempo que perder. Con la ventaja de contar con un vuelo privado, se espera que pueda unirse a su equipo nacional en la mitad del tiempo que tomaría un viaje tradicional.

Afortunadamente, no habrá diferencia horaria significativa entre Inglaterra y África, lo que no representará un problema adicional para Onana. A pesar de que no es la primera vez que un futbolista juega dos partidos en un lapso de 24 horas, la magnitud de este viaje y la rapidez con la que Onana debe completarlo lo hacen verdaderamente insólito.

El compromiso y la determinación de Onana para representar tanto a su club como a su país en tan poco tiempo son verdaderamente admirables. Sin duda, su travesía será seguida de cerca por los aficionados y seguidores del fútbol en todo el mundo. De momento, el Manchester United ha confirmado que durante la ausencia de Onana, confiaran en el turco Bayindir, como su reemplazo en el arco.