Pareja de Daniel Sarcos suelta la lengua y revela por qué no quiere volver a recibir a la cigüeña (+Declaraciones)

Alessandra Villegas, desde hace dos doce años vive momentos de felicidad y amor al lado de el presentador Daniel Sarcos, a pesar de la diferencia de edad ambos han construido un hogar en la ciudad del sol Miami, que floreció el 5 de febrero del 2019 cuando recibieron a su hijo Daniel Alejandro, a quien cariñosamente llaman “El Churri”.

La boda

La Miss Península de Paraguaná en el Miss Venezuela 2009 ha estado revelando en diversas entrevistas momentos privados de la relación como cuando tienen pensado en contraer nupcias, alegando que les ha ido muy bien como novios y no han querido dar el paso ante Dios.

“A nosotros nos ha ido tan bien como novios eternos, como yo le digo mi novio forever, nos ha ido tan bien que no hemos querido cambiar las cosas porque funcionan. Pero sí entendemos que en el mundo hay ciertas estructuras legales, y es por cuidarnos el uno al otro”, manifestó en una entrevista para Hola!

El bebé

Recientemente, la también presentadora respondió a sus seguidores el por qué no piensa en volver a ser madre y darle un hermanito a Daniel Alejandro: “La primera razón es que, no es hasta que tienes hijos que te das cuenta de el trabajón y la cantidad de tiempo que consume. Y mi carrera consume un montón de tiempo”, dijo.

Igualmente, la rubia de 37 años notificó que una situación de salud que la afecto hace mucho tiempo le quitó las ganas de recibir a la cigüeña por segunda vez. “Me operaron el útero, me lo reconstruyeron, me sacaron como cinco o seis fibromas. Casi me desangro. Entonces la escena no me llama, se podrán imaginar”, aseveró.

Finalmente, narró que Daniel hizo un buen trabajo hace años al darle a su hijo en común hermanas, y es que, es de conocimiento público que el también cantante tiene dos hijas, María Victoria Sarcos su primogénita y Carlota Valentina, fruto de su relación con la presentadora Chiquinquirá Delgado.