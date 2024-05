¿Se nos casa Miss Venezuela 2018 Isabella Rodríguez? Esto es lo que se sabe

La Miss Venezuela 2018 y presentadora Isabella Rodríguez protagonizó este martes 30 de abril un momento en el programa de Venevisión “Portada’s al día” que ha hecho levantar dudas sobre si esta pesando en contraer nupcias próximamente. La caraqueña se mostró desfilando con un vestido en color morado claro y un hermoso bouquet, que la hizo ver como toda una novia.

El programa mañanero publicó en la cuenta oficial de Instagram un reels alegando que la top 40 en el Miss Mundo 2019 celebrado en Londres, está practicando desde ya la entrada para su boda, cuando le llegue un príncipe azul.

“¿Se nos casa? La verdad es que no, pero nuestra Isabella está practicando cuando llegue el momento”, escribieron despejando así que solo se trató de un segmento del programa en el cual instruyeron el público de cómo preparar un ramo de novia.

¿Quién es la pareja de Rodríguez?

Isabella que no solo triunfa en la televisión, sino también como creadora de una línea de calzados para mujeres es muy reservada con su vida, desde su participación en el Miss Venezuela se le conoce la relación con René Jesús Nieto, de quien no se sabe muchos detalles.

En el 2023 durante una ronda de preguntas con sus seguidores en Instagram Isabella alegó que no tiene por los momentos planes de boda, pero si desea consolidar una familia.

“No estoy casada todavía, pero quiero tener dos niños, una niña y un niño. Siempre he dicho que mi hija quizás se puede llamar Miranda, ese nombre me encanta porque es como imponente. Quiero tener mi casa, mi perrito y todo eso, así que todavía no, es muy pronto”, manifestó.