¿Recuerdas al "papacito de la televisión" Juan Carlos Vivas? Así vive actualmente

Sin duda alguna, el actor venezolano Juan Carlos Vivas fue uno de los galanes más cotizados en la época de los 90 y 2000, razón por la que tuvo la oportunidad de ser parte de importantes producciones que se llevaron a cabo en nuestro país. "Amantes de luna llena" fue uno de sus proyectos más significativos.

El caraqueño debutó en la televisión en la novela "Anabel" protagonizada por Carlos Mata y Anabel Gracia y transmitida por RCTV. Desde allí, comenzó a trabajar incansablemente para hacerse un puesto en el mundo del espectáculo, destacando por su simpatía y encantos.

Rápidamente se convirtió en uno de los actores preferidos para las diferentes telenovelas que se producían en aquellos tiempos, y por casi 30 años de carrera pudo mostrar su talento y ser de esos artistas que todo el público quería admirar en la pantalla chica.

Más de su trayectoria...

En su currículum podemos encontrar otros culebrones como "La Mujer Prohibida", "Peligrosa", "Quirpa de tres mujeres", "Contra viento y marea", "Los Querendones", "Amantes de luna llena" y "Cosita Rica".

Buscando la internacionalización, el actor participó en "Cosita Linda", una novela hecha en Miami que lo ayudó a darse a conocer en los Estados Unidos. Luego de ese proyecto decidió irse de Venezuela y hacer vida en la ciudad americana. Para el 2011 ya había decidido establecerse definitivamente a causa de la ausencia de producciones en el territorio nacional.

A su llegada a Miami, se dedicó a otras cosas ya que, luego de su única producción en ese país, no obtuvo otras oportunidades. Intentó regresar a las tablas, práctica que realizó constantemente en Venezuela, pero tampoco tuvo suerte, por lo que decidió alejarse del mundo artístico.

¿Qué hace en la actualidad?

El pasado 31 de marzo, Juan Carlos cumplió 52 años y aún se mantiene prácticamente en el anonimato. Se desconoce cuales han sido sus últimos pasos y como sobrevive en los Estados Unidos.

Se sabe que tiene una hija llamada Amanda Daniela Vivas, la cual tiene actualmente 28 años de edad. De igual forma, es muy hermético con su vida privada, razón por la que no es de conocimiento público si mantiene una relación amorosa con alguien más.

No es activo en redes sociales y no publica en su perfil en Instagram desde diciembre de 2021 cuando compartió imágenes de su mascota. En su perfil podemos encontrar recuerdos de sus trabajos en el país, así como fotografías personales. Del mismo modo, no duda en manifestar el amor que siente por su primogénita.