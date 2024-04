Así anunciaron Christian Daniel y Stephanie Font la visita de la cigüeña (+Video)

Este 2024 no ha parado de ser sorpresivo para los fanáticos del cantante puertorriqueño Christian Daniel y de su pareja, la animadora de Telemundo Puerto Rico, Stephanie Font. En febrero de este año apenas anunciaban su relación durante la celebración de Premio Lo Nuestro, y a dos meses de eso, llegaron con la noticia de que se convertirán en padres por primera vez.

Se desconoce el tiempo exacto de relación que tienen estos tortolitos, pero algo que sí es más que evidente es el amor y la conexión que existe entre ellos, la cual aumentará en los próximos meses cuando ambos presencien el crecimiento de su bebé hasta finalmente tenerlo en sus brazos, lo que representa un sueño para los felices padres, en especial para Christian.

Mientras realizaba su trabajo en el programa “Puerto Rico gana”, Font decidió compartir la noticia con sus compañeros y los espectadores del espacio. “Eso es lo que yo me llevo de ustedes, el cariño. Eso no significa que me voy de Telemundo. Se trata de una noticia que les queremos dar Christian y yo, y es que estoy embarazada. Tengo 5 semanas”, dijo.

En medio de la celebración por la buena nueva, el cantante confesó que el sueño de ser padre lo veía cada vez más lejos, y es por ello que, se comprometió a compartir con sus seguidores esta hermosa etapa que están viviendo como pareja. Como adelanto de todo lo que mostrarán, la pareja publicó una recopilación de las reacciones de sus seres queridos cuando se enteraron del embarazo.

Su historia de amor

Además de ser animadora de Telemundo Puerto Rico, Stephanie es empresaria y propietaria de SunTan Puerto Rico, de igual forma trabaja como agente de bienes raíces y representa algunas propiedades disponibles en la página de alquiler a corto plazo, Air Bnb. Todas estas responsabilidades se unen al gran desempeño de su novio como cantante.

Aunque han sido un poco reservados con su romance, el pasado 25 de marzo, el intérprete de “Ahora que te vas” posteó una tierna fotografía con su pareja en brazos y le dedicó unas hermosas palabras. “No soy de publicar mi vida privada, creo que esta sería la primera vez que lo hago, pero con los cantazos que me he dado en la vida al final uno quiere enseñar a las personas que llegan de un día para otro y aunque nada es perfecto te motivan a ser mejor”, expresó.

Para finalizar, le escribió un hermoso “Te amo @stephaniefont”, por lo que ella no dudó en responderle en la misma publicación: “Te amo!!! Gracias le doy a la vida por encontrarme un hombre tan maravilloso como tú, tan familiar (…) Gracias por aportarme tanto en mi vida, amarme, cuidarme, ayudarme, complacerme y crecer juntos todos los días”.