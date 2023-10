El youtube venezolano La José destapa tremenda bomba sobre infidelidad entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

Las redes sociales están ardiendo tras las fuertes publicaciones que ha realizado el influencer venezolano José Gregorio Santos Terrasi, mejor conocido como La José, sobre una supuesta infidelidad del youtuber Juan De Dios Pantoja hacia la cantante y madre de sus dos hijos Kimberly Loaiza.

La situación comenzó cuando La José inseparable amigo del también youtuber Pedro Luis Joao Figueira Álvarez más conocido como La Divaza, compartió en su cuenta de X fotos y videos de Pantoja con una mujer en la cama, lo que desato tremenda polémica y despertó la furia del hombre.

Pantoja que cuenta con una enorme cantidad de seguidores en las redes sociales utilizó su cuenta de X para descargar de todo contra el venezolano con fuertes mensajes como. “Una vez más este Imbécil burlándose de la tragedia de otro, ya supera a Kim maldito muerto de hambre. Tienen años estancados. No se ve que progresen en nada si no se cuelgan de otros. Se nota que no se quieren regresar a su país, los veo desesperados”, escribió en un primer mensaje.

En otro mensaje Juan de Dios que tiene más de 23 millones de seguidores en Instagram dijo. “Y díganle al José que, si necesita para la renta que use otras formas de conseguir su dinero, le puedo pagar 10 años de una sola transferencia, solo necesito que venga a limpiar el piso de mi baño con la lengua”.

Ante toda la situación el creador de contenido venezolano no dudo en responder en Instagram alegando. “Me da mucha risa, porque el infiel es él. Me insulta por X por informar sobre su infidelidad a Kimberly Loaiza”, escribió.

Ante toda la situación la cuenta de TikTok de La José fue bloqueada, luego de que Pantoja también en su cuenta de X escribió. “Jugamos a reportarle todo a la José”.

La Divaza no dudo en apoyar a su amigo y comentando en una la publicación de Instagram. “No te dejes”.