Influencer “La Corroncha” se llena de odio y arremete contra Vanessa Senior

La creadora de contenido venezolana Vanessa Senior se ha caracterizado por tener una personalidad y sentido del humor bastante fuerte, lo que le ha valido estar envueltas en varias polémicas, como la que ahora presenta con el también creador de contenido Miguel Jiménez, conocido en redes sociales como "La Corroncha", quien recordó todos los escándalos que ha enfrentado la mujer.

Él toma y dame comenzó hace días cuando Senior tildo al personaje de “Transgresor", (una persona que no respeta las costumbres y lineamientos). Las palabras despertaron la furia del influencer que respondió con tremendo video, en el cual alega que Vanesa es una persona sin principios que se ha valido solo de polémicas para darse a conocer.

En el clip Jiménez recordó el escándalo de Senior con el fallecido Oscar Pérez, a quien llamó "payaso" y tras ser duramente criticada se retractó y con lágrimas en los ojos pidió disculpas.

También alegó que la mujer carga con supuestas frustraciones que la hacen arremeter sin razón contra las personas. Por lo que en el clip aparece el especialista en psicología Duvan Aristizabal, que confesó que las actitudes de la mujer pueden tratarse de un severo trastorno de personalidad.

"Estamos hablando de un trastorno límite de la personalidad, la persona con ese tipo de trastorno tiende a tener dificultades para establecer vínculos y relaciones estables, son personas que pueden pasar del amor al odio de una manera muy rápida”, expreso el especialista.

Ante lo viral que se ha convertido el video la también actriz se pronunció en una página de chisme venezolana escribiendo lo siguiente. “No he visto este video me lo han mandado varias veces, pero de verdad no tengo tiempo y me encantan que me hagan collages”, escribió.