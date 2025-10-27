Resultados de la Postemporada en la MLS: Domingo 26 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Postemporada de la Major League Soccer sigue celebrando sus compromisos correspondientes a las series del mejor de tres en la Primera Ronda, de los cuales tres han sido disputados este domingo.

Los nuevos campeones del Supporters' Shield, Philadelphia Union, recibieron en el Subaru Park a Chicago Fire, rival contra el cual sufrieron para ganar al imponerse en tanda de penales tras un empate a dos en el tiempo reglamentario.

Por la Conferencia Oeste, los Vancouver Whitecaps golearon al FC Dallas en Canadá con los goles de Daniel Ríos, Thomas Müller y Kenji Cabrera para arrancar ganando la serie y estar a un triunfo de avanzar a semifinales de Conferencia.

Finalmente, los líderes del Oeste, San Diego FC, se vieron las caras ante los ganadores del Comodín, Porland Timbers, en un duelo donde se impusieron por la mínima con los tantos de Onni Valakari y Anders Dreyer. Si bien Kristoffer Velde descontó, la superioridad de los californianos se hizo notar.

Resultados MLS - 26/10/2025