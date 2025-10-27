Resultados de la Postemporada en la MLS: Domingo 26 de octubre

El fútbol norteamericano celebró tres partidos por la Primera Ronda de los Play-offs

Por

Stefano Malavé Macri
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 01:55 am
Resultados de la Postemporada en la MLS: Domingo 26 de octubre
Philadelphia Union triunfa en penales en su primer partido
Suscríbete a nuestros canales

La Postemporada de la Major League Soccer sigue celebrando sus compromisos correspondientes a las series del mejor de tres en la Primera Ronda, de los cuales tres han sido disputados este domingo.

NOTAS RELACIONADAS

Los nuevos campeones del Supporters' Shield, Philadelphia Union, recibieron en el Subaru Park a Chicago Fire, rival contra el cual sufrieron para ganar al imponerse en tanda de penales tras un empate a dos en el tiempo reglamentario.

Por la Conferencia Oeste, los Vancouver Whitecaps golearon al FC Dallas en Canadá con los goles de Daniel Ríos, Thomas Müller y Kenji Cabrera para arrancar ganando la serie y estar a un triunfo de avanzar a semifinales de Conferencia.

Finalmente, los líderes del Oeste, San Diego FC, se vieron las caras ante los ganadores del Comodín, Porland Timbers, en un duelo donde se impusieron por la mínima con los tantos de Onni Valakari y Anders Dreyer. Si bien Kristoffer Velde descontó, la superioridad de los californianos se hizo notar.

Resultados MLS - 26/10/2025

  • Philadelphia Union 2(4)-2(2) Chicago Fire
  • Vancouver Whitecaps 3-0 Chicago Fire
  • San Diego FC 2-1 Porland Timbers

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Venezuela LVBP
Lunes 27 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)