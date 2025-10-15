Nashville SC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 32 de la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Por la semana 32 de la MLS, Inter Miami y Nashville SC se enfrentan el sábado 18 de octubre desde las 18:00 horas, en el estadio Geodis Park.

Así llegan Nashville SC y Inter Miami

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS

Nashville SC terminó con un empate en 1 frente a CF Montréal en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 8 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS

Inter Miami venció 4-1 a New England Revolution en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 16 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Inter Miami sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Horario Nashville SC e Inter Miami, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

