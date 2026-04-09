La Vinotinto Femenina quiere mantener el liderato ante Colombia

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La Vinotinto Femenina se encuentra ante uno de los compromisos más trascendentales de su historia reciente.

Este viernes 10 de abril, las dirigidas por el brasileño Ricardo Belli saltarán al césped del Estadio Olímpico Pascual Guerrero para enfrentar a Colombia, en un duelo que podría definir gran parte del camino hacia el Mundial de Brasil 2027.

En esta recta final de la Liga de Naciones Femenina, la jerarquía del fútbol sudamericano está en juego. Cabe recordar que este certamen es el filtro definitivo para la cita mundialista, otorgando dos cupos directos y dos boletos al repechaje.

Venezuela defiende el liderato

La selección nacional llega a este "clásico" en una posición envidiable. Tras cuatro jornadas disputadas, Venezuela se ubica como líder de la clasificación con ocho puntos, producto de un desempeño sólido que ha ilusionado a todo el país.

Por su parte, Colombia, que jugará con el apoyo de su gente, se encuentra en la cuarta posición con siete unidades. Sin embargo, las "cafeteras" tienen un partido menos que la Vinotinto, lo que convierte este enfrentamiento en una "final adelantada".

Una victoria venezolana consolidaría el liderato y pondría pie y medio en los puestos de clasificación directa, mientras que un triunfo local apretaría la tabla al máximo.

¡A por la clasificación!

Con Brasil ya clasificado por ser el anfitrión, la lucha entre Venezuela, Argentina, Chile y Colombia está al rojo vivo. Ganar en Cali significaría mantener el primer lugar y dar un golpe de autoridad ante un rival directo que aspira a los mismos cupos mundialistas.

Se espera que figuras como Deyna Castellanos, Gabriela García y Bárbara Olivieri comanden el ataque criollo ante una defensa colombiana que suele ser muy física y ordenada.

El pitazo inicial marcará el comienzo de 90 minutos de alta intensidad donde la Vinotinto buscará demostrar que el sueño de ver su bandera en Brasil 2027 está más cerca que nunca.