Conoce la influencer que prometió tatuarse a Yeferson Sotelo en el brazo

La polémica influencer Daniela Barranco celebró con gran entusiasmo la victoria de la selección en su partido eliminatorio rumbo al mundial 2026.

El marcador fue de 3-0 a favor de Venezuela, y Daniela no pudo contener su emoción. Pero ella no se conformó con una celebración común y corriente, como es su estilo característico, decidió llevarla a otro nivel. Compartiendo una serie de instantáneas en las que se podía apreciar que disfrutó del partido en el Monumental de Maturín, un estadio icónico del país.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de su post no fueron las fotos en sí, sino el texto que decidió acompañarlas. En palabras textuales, escribió: "1 like y me tatúo a @yefersonsoteldo en el brazo", etiquetando al autor del primer gol del encuentro y figura destacada del partido gracias a su asistencia para el segundo tanto.

Esta promesa generó gran expectativa entre sus seguidores y seguramente estará pendiente de cumplirla si recibe el suficiente apoyo en forma de likes en su publicación.