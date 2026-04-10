Eliézer Alfonzo asumirá un gran reto como manager en la LMBP

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La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) no solo tiene lista su fecha de inicio, sino también a los ocho managers que afrontarán la temporada 2026. El último en subirse a ese barco ha sido Eliézer Alfonzo, quien asumirá dicho reto por primera vez en este torneo.

Alfonzo con dirección al litoral

Durante este jueves se realizó el Draft de la LMBP y una de las mayores novedades tuvo como protagonista al expelotero. Y es que Manuel Rodríguez, vicepresidente y gerente general de los Delfines de La Guaira, anunció que El Matatán será el nuevo manager del equipo.

Recordemos que Eliézer Alfonzo conoce muy bien este campeonato, ya que en 2024 ejerció funciones de coach de bateo de los Senadores de Caracas.

Respecto al 2025 se marchó a México para cumplir con esas mismas labores con Leones de Yucatán, aunque al final debió asumir como manager interino del equipo.

La última vez que Eliézer fungió como dirigente en Venezuela fue en la zafra 2023-2024 durante algunos encuentros con los Caribes de Anzoátegui, pero esta será la primera vez que arranque desde cero con una organización.

"Eliézer Alfonzo cuenta con una gran trayectoria como coach. Su jerarquía y su autoridad son otras de las cualidades que lo convierten en la persona ideal para liderar al equipo", señaló Rodríguez a los medios de prensa.

La ronda regular de la LMBP se disputará del 16 de mayo al 12 de junio. Delfines de La Guaira comenzará su camino en condición de visitante frente a Caciques de Distrito.