¡Diablos madurita! Maite Delgado hace estallar la gran Caracas al salir en picantoso traje de baño (+Foto)

La presentadora número uno del país, Maite Delgado, continúa demostrando que se encuentra en su mejor momento, no solo por derrochar estilo en redes, trabajar con diversas marcas nacionales, sino también por gastarse a sus 57 años una tonificada figura que decidió mostrar con un sexy traje de baño en color negro por La Esfera de Soto, en la Autopista Cacique Guaicaipuro.

La Miss Anzoátegui en el Miss Venezuela 1986 decidió posar en la icónica escultura sonriente con unas botas, bata, lentes y traje de baño en color negro, que encendieron las redes sociales e hicieron a sus más de cuatro millones de seguidores explotar de tanta belleza.

Con el sol tocando su cara y figura Delgado demuestra que la edad es solo cuestión de número, cuando la actitud es lo más importante para lucir muy bien en medio de una autopista en Caracas. "Me bajé del carro un momentico en la autopista para hacer estas fotos, pero no puedo decidir cuál me gusta más. Por cierto, lo que tengo debajo es un traje de baño", escribió.

Como era de esperarse el carrusel de fotos levantó comentarios de halagos para la presentadora del concurso de belleza más importante del país, el Miss Venezuela, entre ellos Catherine Fulop, Boris Izaguirre, Maritza Sayalero, Franklin Salomón, Giovanni Laguna, María Antonieta Duque, Henrys Silva y Dora Mazzone.

El 10 de abril Maite compartió la intensa rutina que realiza en el gimnasio para mantenerse con energía y tonificada. En el clip se aprecia muy concentrada, pero al mismo tiempo, gozando de los ejercicios junto a su manager y amigo Luis Buscaran.