El día que Daniel Sarcos y Maite Delgado fueron testigos de un robo en el Miss Venezuela (+Video)

A pesar de ser uno de los concursos de belleza más respetados de nuestro país, el Miss Venezuela se ha visto afectado por una serie de escándalos que han puesto en tela de juicio su compromiso con el público. Uno de ellos fue el inolvidable robo de la corona a una de las candidatas por un hombre que burló la seguridad del majestuoso certamen.

En el año 2007, la modelo Hannelly Quintero sufrió un percance luego de su coronación como primera finalista, quien posteriormente viajaría para representar al país en el Miss Mundo. Su alegría se vio manchada luego de que Yendri Sánchez se subiera al escenario y le quitara su corona para luego sentarse en el trono de las reinas por unos segundos.

Cabe destacar que, Sánchez fue el mismo que dos años antes en el mismo templete se subió al piano de Franco de Vita y generó un alboroto en la parte final del concurso. Sin embargo, lo que tampoco se puede olvidar es la sobria reacción de los animadores Maite Delgado y Daniel Sarcos, quienes “fingieron demencia” cuando Yendri le arrebató momentáneamente el sueño a Quintero.

¿Qué hicieron los presentadores?

Pese a que fue un episodio bastante revelador al final de la gala, ambos profesionales prefirieron omitir el hecho y continuar con las felicitaciones a Dayana Mendoza, quien se coronó como Miss Venezuela Universo, para darle pie a la despedida a la transmisión y continuar dejando en segundo plano lo que estaba ocurriendo.

Este comportamiento de Sarcos y Delgado fue juzgado en su momento, ya que muchos consideraban que era poco solidario no darle ánimos públicamente a la representante de Amazonas quien había perdido por completo su sonrisa. Sin embargo, otros defendieron la idea de que “el show debe continuar” y los dos fueron muy profesionales al no mencionar tan vergonzoso momento.

La reacción de Hannelly Quintero

Posterior a la coronación, la modelo habló de lo mal que la pasó al momento que Yendri la tropieza abruptamente. “Realmente no me esperaba que me arrebataran mi corona (…) Lo único que sentí fue cuando me quitó mi corona y me dejó girando en el medio del escenario”, expresó muy sorprendida.

Tras lo sucedido, a la mirandina no le quedó más remedio que tomarlo con humor: “Eso demuestra una vez más que no solamente son las 28 chicas las que están ansiosas por la corona, sino también el público”, dijo entre risas. Recordemos que, la reina Dayana Mendoza viajó a Vietnam donde logró conquistar la preciada corona del Miss Universo 2008.