La conversación de Catherine Fulop en la que habla de su retiro y su rechazo la vejez (+Video)

La vida profesional de la venezolana Catherine Fulop siempre ha sido intachable, su paso por el Miss Venezuela 1986 y sus múltiples trabajos en televisión como su recordado papel en “Abigail” le abrieron un sinfín de puertas en el exterior que hasta el sol de hoy la han mantenido en la cresta de la ola, pese a que desde hace muchos años ya no se dedica al mundo del espectáculo.

Todo esto tendría una poderosa razón la cual reveló recientemente en una entrevista con la periodista María Laura Santillán para el portal Infobae. Además, confesó el miedo que tiene a envejecer y los métodos que ha utilizado para evitar verse como una mujer de 59 años. “Antes necesitaba de mi profesión para vivir. Ahora la pasión no está”, relató.

¿Por qué decidió dejar la industria?

Desde hace unos dos años, Fulop decidió parar de trabajar constantemente y perderse tantos momentos importantes de su vida, por cumplir con sus compromisos profesionales. La modelo recuerda cómo un día el futbolista Paulo Dybala, les pidió que asistieran a Italia, al cumpleaños de Oriana Sabatini Fulop, y la criolla no pudo ir por estar trabajando.

En ese momento reflexionó sobre todo lo que se había perdido por dedicar su vida a su carrera. “Entonces dije: ‘por qué? ¿Por qué yo a esta edad tengo que seguir corriendo como loca y no puedo ir a visitar a mi hija a Italia? ¿Para cuándo voy a dejar mi lista de boludeos?”, comentó. A su juicio, dentro de esa lista está su paso por la radio, el cual aún no ha podido soltar.

“Solté la radio pero me pasa algo con este grupo de radio que no lo puedo terminar de soltar, lo estoy tratando con mi psicóloga, porque no he dejado el grupo. Cada integrante que se va del grupo dice ‘salgo del grupo’. Bueno, Cathy nunca salió del grupo y me tienen ahí. Ellos hablan de cosas de trabajo y yo estoy ahí”, agregó. Cabe recordar que, Fulop perteneció a la 100 junto a Santiago del Moro.

Le perdió el gusto al trabajo

En la misma conversación, la caraqueña reveló que ya no le interesa su profesión y perdió el interés por lo que hacía. “Antes necesitaba de mi profesión para vivir. Ahora lo veo a la distancia y digo, ¿qué me pasa? Es como si sintiera que la pasión no está, por eso que antes me apasionaba. Si yo no estaba en un evento o no estaba en una tapa de revista o no iba a un festejo de fin de año, era como que no existía”, continuó.

“Lo solté y no quiero volver, no lo extraño. Entonces estoy en la búsqueda, porque creo que uno a veces se tiene que quedar en calma y en silencio, no para ver si escuchás exactamente qué es lo que te está pasando”, dijo.

Su rechazo a la vejez

A solo un año de cumplir los 60 años, Fulop le expresó a María Laura su rechazo por la llamada “ley de vida”, esa que obliga a despedirnos de nuestros seres queridos. “Nacemos, crecemos, nos encariñamos con la gente y la gente envejece, muere. Perdón, ¿a quién se le ocurrió este juego macabro de matar a nuestra gente querida? De irnos despidiendo, de que nuestro cuerpo se deteriore, de que nos duela todo”, señaló.

En sus declaraciones, explicó que, no quiere volver a su niñez, pero está en contra de que “todo se caiga” y de los dolores que padecen los seres humanos con el pasar de los años, como le ha sucedido a ella que tiene hernias en la lumbar y escoliosis, además de seguir peleando con la celulitis.

Por otro lado, reniega de las canas y no quiere verse mayor. “Yo decía: ‘a los 60 yo decía que me iba a dejar las canas’. ¡No, ni loca! Es una tortura tener que pintarse el cabello. Son un fastidio las canas, pero lo voy a seguir haciendo hasta que me libere de la tintura y que no me importe verme grande. Pero ahora a los 59 no me quiero ver de 70”, puntualizó.

Entre tanto, añadió que “es horrible envejecer” y significa más trabajo. Asimismo, defendió la idea de que no hay edad para conservar el cabello largo, pintado. “Cuando me dicen: ‘¿qué opinas de los años? Horrible envejecer mi amor, es más trabajos”, dijo.

Como método para mantener su hermosa figura, Catherine se levanta a las 6:30 de la mañana y a las 7:30 máximo ya está en el gimnasio. A las 8:30 de la mañana ya finalizó su rutina y está lista para un nuevo día.