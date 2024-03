Catherine Fulop se sincera y aclara si podrá tocar suelo venezolano próximamente (+Declaraciones)

"No sé si puedo volver a mí país, porque ahí hay una del odio, y hay presa gente que ha publicado cosas", con estás declaraciones fue como la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop habló de lo difícil que ha sido estar alejada por tantos años de su gente, y estar residenciada en Argentina.

Fue durante el programa “La noche de Mirtha”, que la Miss Departamento Vargas 1986 abrió su corazón para confesar al público argentino que aunque muchos actores venezolanos han compartido su opinión sobre el actual gobierno nacional, han podido regresar a Venezuela sin ningún problema.

“No se si puedo volver. A veces expresamos las ideas y en muchas ocasiones he sido incorrecta, yo no soy políticamente correcta. Ahora están más abiertos, yo estoy por ir en estos días a mi embajada a renovar mi pasaporte. Si ellos me renuevan mi pasaporte entonces está bien”, manifestó en la conversación.

Asimismo, la criolla que acumula más de tres millones de seguidores en Instagram, manifestó que muchos de sus compatriotas han tenido que eliminar muchas opiniones que han emitido sobre la nación en los medios y redes sociales.

En la amena conversación Fulop también reveló de manera jocosa diversas situaciones de su vida familiar, como la boda de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala y su alejamiento de la televisión.

"Será una ceremonia al aire libre, estamos muy emocionados aunque es muy fuerte. Ellos viven en Italia y están muy felices por el futuro de sus vidas", puntualizó.