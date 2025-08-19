Alerta para residentes: El documento esencial para viajar y evitar problemas al regresar a EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Para los residentes permanentes y condicionales en Estados Unidos, viajar al extranjero sin la documentación adecuada puede tener serias consecuencias, incluida la prohibición de reingreso al país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha emitido una advertencia clara: es fundamental conocer y tramitar el permiso de reingreso si planeas estar fuera por un período prolongado.

¿Quiénes deben tramitar el permiso de reingreso?

Si eres portador de una Green Card o de una residencia condicional, puedes entrar y salir de Estados Unidos sin restricciones, siempre y cuando tus viajes no superen un año de duración. Sin embargo, si tienes la intención de permanecer fuera del país por un período mayor a los 12 meses, es indispensable que tramites un permiso de reingreso antes de salir.

Este documento, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), es una herramienta clave que te permite solicitar de forma anticipada tu readmisión al país. Si no lo haces y tu viaje se extiende más de un año, las autoridades de inmigración podrían considerarte inadmisible al intentar regresar.

Es importante tener en cuenta que el permiso de reingreso tiene una vigencia máxima de 2 años desde su emisión. Si permaneces fuera más tiempo del que el documento es válido, corres el riesgo de que te nieguen la entrada a Estados Unidos.

Cómo tramitar el permiso para volver a EE. UU.

La CBP y el USCIS detallan que el trámite para obtener el permiso de reingreso consiste en presentar el Formulario I-131, también conocido como Solicitud de Documento de Viaje.

Para quienes se encuentran en la situación de tener que salir de forma urgente mientras su Green Card está en proceso, la recomendación es solicitar y obtener un permiso de "libertad condicional anticipada" antes de abandonar el país.

Si tu viaje es por un año o menos, solo necesitarás tu Green Card para reingresar. Aunque el pasaporte no es un requisito obligatorio en este caso, siempre es aconsejable llevarlo como un documento de apoyo.

Las autoridades son enfáticas en su advertencia: si debes presentar la documentación requerida antes de salir del país y no lo haces, podrías ser declarado inadmisible y se te podría negar el reingreso a Estados Unidos.