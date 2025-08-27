¿Serpientes en tu jardín? Estas son las plantas más efectivas según expertos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La aparición de serpientes en espacios residenciales suele generar temor entre las familias, especialmente porque algunas especies pueden ser venenosas. Aunque no siempre representan un riesgo directo, expertos recomiendan tomar precauciones, una de las formas más seguras y naturales de hacerlo es mediante el uso de plantas que funcionan como repelentes naturales.

Especialistas en jardinería y control de plagas en Estados Unidos aseguran que existen plantas cuyo olor resulta desagradable para estos reptiles. Incorporarlas en jardines, entradas o senderos no solo ayuda a ahuyentarlos, sino que también contribuye a embellecer el entorno y mantenerlo más saludable.

La lavanda como primera opción

Una de las especies más efectivas es la lavanda, conocida por su fragancia relajante para las personas. Sin embargo, ese mismo aroma es intolerable para las serpientes, lo que la convierte en una barrera natural, puede colocarse en macetas en los accesos a la casa o directamente en los bordes del jardín.

El poder de la caléndula

Otra planta ampliamente utilizada es la caléndula, cuyo olor penetrante incomoda tanto a serpientes como a insectos. Esta doble función la hace especialmente útil en los hogares, ya que brinda protección contra diferentes tipos de plagas, además, requiere pocos cuidados, lo que facilita su mantenimiento.

Beneficios de este método

El uso de lavanda y caléndula ofrece varias ventajas: