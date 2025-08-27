Jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento en Caracas este 27 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Sucre (CMDNNA) llevará a cabo una jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento este 27 de agosto, en la parroquia Petare (Caracas). La convocatoria es en la comunidad de El Nazareno, calle principal Canaima, a partir de las 11:00 am.

Foto: Cortesía

Los detalles

El CMDNNA apoya al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para asignar las citas desde el portal web y para la recepción de actas de nacimiento del municipio Sucre, garantizando la obtención de las copias certificadas.

Los usuarios que deseen asistir a la jornada deben tener a la mano la siguiente documentación y requisitos:

Copia de la partida de nacimiento

Teléfono inteligente

Copia de cédula de identidad

Correo electrónico

¿Cuál es la finalidad de la jornada?

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la identificación de los niños, niñas y adolescentes establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), para “el ejercicio pleno de sus derechos civiles y legales”.

Recomendaciones