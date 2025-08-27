Servicios

Jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento en Caracas este 27 de agosto

La jornada está enmarcada en el plan "Mi derecho fundamental a la identidad", destinado principalmente a los niños, niñas y adolescentes 

Por Meridiano

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 11:47 am
Jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento en Caracas este 27 de agosto
Foto: Referencial / Cortesía
El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Sucre (CMDNNA) llevará a cabo una jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento este 27 de agosto, en la parroquia Petare (Caracas). La convocatoria es en la comunidad de El Nazareno, calle principal Canaima, a partir de las 11:00 am.

Los detalles

El CMDNNA apoya al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para asignar las citas desde el portal web y para la recepción de actas de nacimiento del municipio Sucre, garantizando la obtención de las copias certificadas.

Los usuarios que deseen asistir a la jornada deben tener a la mano la siguiente documentación y requisitos:

  • Copia de la partida de nacimiento

  • Teléfono inteligente

  • Copia de cédula de identidad

  • Correo electrónico

¿Cuál es la finalidad de la jornada?

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la identificación de los niños, niñas y adolescentes establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), para “el ejercicio pleno de sus derechos civiles y legales”.

Recomendaciones

  • Debe asistir a la actividad en el horario de atención para gestionar sus trámites con celeridad. 

  • Recuerde que será atendido por orden de llegada, debe mantener la compostura mientras espera. 

  • Para obtener mayor información pueden ingresar directamente en la cuenta de TikTok @CMDNNASUCRE.

