La Vinotinto tambalea en su planificación del mes de noviembre

La Vinotinto viene de días accidentados en cuanto a la planificación, luego de que el amistoso previsto contra Belice este 14 de octubre fuera cancelado por la organización en días previos, tras la derrota ante Argentina (1-0).

Ahora, en el mismo orden de ideas otro partido clave para la preparación venezolana en el nuevo ciclo, después de la destitución de Fernando 'Bocha' Batista, también tambalea, uno que por cierto ya estaba confirmado para el mes de noviembre en el próximo parón de selecciones.

Se trata del compromiso contra Nigeria, que ahora mismo es duda, luego que desde Colombia se esté informando que su selección no jugará el partido ante el mismo rival africano en el mismo mes.

La cancelación de este duelo tendría razones apegadas a que la selección nigeriana jugará el repechaje mundialista, pero además una situación que pone en entredicho el compromiso con los venezolanos.

La Vinotinto aún sin técnico

Esos partidos de noviembre tenían la lupa puesta también porque el seleccionado aún no tiene confirmación de su timonel de cara a lo que viene. Justamente, Oswaldo Vizcarrondo fue el técnico interino para el duelo contra Argentina.

Sin embargo, esa responsabilidad quedó a un lado porque el estratega regresó a sus labores con el combinado sub-17, equipo que dirigirá en el Mundial de la categoría en el mes de noviembre.

Todo lo anterior deja un panorama incierto en la Vinotinto sobre quien estaría a cargo de esa convocatoria, en medio de los rumores que acercan a Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, con la selección.