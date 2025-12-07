UCV FC es el nuevo campeón de la Liga FUTVE y borda su segunda estrella

Suscríbete a nuestros canales

La Liga FUTVE bajó el telón de su temporada 2025 con un nuevo monarca: UCV FC. Y es que luego de varias décadas, el primer campeón profesional del fútbol venezolano conquistó otra estrella, la segunda en su historia.

Los dirigidos por el estratega Daniel Sasso desplegaron un gran juego colectivo tanto en el choque de ida como en el de vuelta, lo que les permitió imponerse con autoridad al Carabobo FC. De esta manera, el Tricolor logró clasificarse a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

UCV dictó cátedra en Valencia

Luego de que los primeros 90 minutos concluyeran con empate 1-1 en el Estadio Olímpico, la cita de este sábado en el Estadio Misael Delgado tenía todos los ingredientes para presenciar una gran final, con un gran ambiente en la previa y un enorme colorido en las gradas. Al final, la UCV FC dictó cátedra con un 0-2 contundente.

El primer tiempo se caracterizó por un ida y vuelta constante, con ambos conjuntos tratando de imponer sus estilos. Si bien Carabobo FC tuvo varias llegadas, las de mayor peligro fueron del lado ucevista. De hecho, de no ser por los balones al travesaño y las atajadas providenciales del guardameta Lucas Bruera, la visita se hubiese ido al descanso con ventaja en el marcador.

Ya en el complemento, los pequeños detalles pasaron factura a los de casa. Al minuto 76, Juan Camilo Zapata no desperdició un penalti para darle ventaja a los suyos. Ante esto, los granates perdieron el control del juego y se quedaron con uno menos tras la expulsión por doble amonestación de Jean Fuentes, al 77'.

Acto seguido, los ucevistas pisaron el acelerador y en una jugada rápida consiguieron el segundo tanto con la firma del vinotinto Darwin Machís, al 81'. A pesar de la desventaja, Carabobo no bajó los brazos y consiguió un penal al minuto 84, pero la ejecución de Matías Núñez no tuvo dirección de arco y terminó de desvanecer las esperanzas de su equipo.

Con este título, UCV FC cierra el 2025 no solo con la segunda estrella de su historia, sino también con un doblete luego de alzar la Copa Venezuela en octubre, ante el mismo rival y en el mismo escenario.