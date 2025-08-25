3 estiramientos para reducir los dolores de rodilla y aliviar los síntomas

Suscríbete a nuestros canales

Los dolores de rodilla suelen ser incómodos y causar molestias en la zona hasta reducir el rango de movimiento de quien los padece. Desde un dolor crónico hasta unas afecciones leves, pueden mejorar al realizar estiramientos de forma adecuada y coordinada. Es importante fortalecer los músculos alrededor de esta importante articulación, para perfeccionar la postura y mejorar los síntomas, que incluyen: debilidad, hinchazón y entumecimiento.

Foto: Referencial / Cortesía

Los movimientos debes hacerlos de manera progresiva, sin forzar, y respirando de forma continua. No necesitas de equipos especializados ni ayuda de terceros. Solo debes establecer una rutina para ejercitarte en casa o un espacio abierto, según tus preferencias. Recuerda que siempre es ideal consultar a un especialista o fisioterapeuta para tratar las lesiones a corto, mediano y largo plazo.

Estiramientos para el dolor de la rodilla

Realiza una breve caminata de 5 minutos para calentar tu cuerpo y la zona a estirar. A continuación, te brindamos unos ejercicios que te ayudarán a mitigar las dolencias en la rodilla:

Estiramiento de los isquiotibiales

Extienda la pierda derecha hacia delante, con el talón apoyado en el suelo y los dedos del pie estirados hacia el frente. Ahora, apoya las manos en los músculos de la pierna izquierda con una leve inclinación hacia delante, manteniendo la espalda recta. Baja los glúteos suavemente y repite el movimiento con la otra pierna.

Estiramiento de los cuádriceps

Para ejecutarlo necesitarás de una silla, ubícate detrás de ella. Extienda tu pierna derecha hacia atrás y sostenla con tu mano derecha hasta llegar al glúteo. Luego, baja el pie poco a poco al suelo y siente el alivio. Ahora, hazlo con la pierna izquierda.

Estiramiento de pantorillas

Sujétate de la pared o la silla para mantener el equilibrio. Desliza la pierna derecha hacia atrás con el talón apoyado en el suelo y quédate en esa postura por unos segundos. Asegúrate de tener la espalda recta. Finalmente, regresa a la posición inicial y repite el movimiento con la otra pierna.