México: Este es el nuevo requisito que debes cumplir para solicitar la Beca Benito Juárez

A partir del ciclo escolar actual, los estudiantes de nivel medio superior que deseen acceder a la Beca Benito Juárez deberán contar con un nuevo requisito obligatorio, el cual es la Llave MX. Este documento digital se suma a los requisitos habituales y busca fortalecer la seguridad y eficiencia de los trámites para recibir el apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a través del programa de Becas para el Bienestar.

Qué es la Llave MX y cómo funciona

La Llave MX es una identidad electrónica que permite a los solicitantes realizar trámites en línea sin acudir físicamente a oficinas gubernamentales, con esta herramienta, los estudiantes podrán registrarse en la beca, dar seguimiento a convocatorias y actualizar información personal de manera segura, simplificando todo el proceso administrativo y evitando errores en los registros.

El apoyo económico de la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria se mantiene en 1,900 pesos bimestrales, destinados a cubrir gastos escolares como útiles, transporte, alimentación y uniformes. Para poder recibirlo, es indispensable generar la Llave MX antes del inicio de la inscripción, que se prevé para septiembre, coincidiendo con el arranque del año escolar.

Cómo obtener la Llave MX

El trámite para obtener la Llave MX es gratuito y se realiza de forma totalmente digital. Los aspirantes deben:

Ingresar al portal oficial del Gobierno de México.

Proporcionar su CURP y seguir las instrucciones del sistema.

Crear una contraseña personal para su identidad digital.

Una vez completado este proceso, la Llave MX permitirá a los estudiantes acceder rápidamente a la beca y otros servicios gubernamentales.

Requisitos adicionales para la inscripción

Además de la Llave MX, los solicitantes deberán presentar: