Pensionados del IVSS: Esta sería la fecha de pago de agosto junto al Bono de Guerra Económica

El grupo Pensionados Venezuela difundió recientemente a través de sus redes sociales la posible fecha de acreditación de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) correspondientes a septiembre. La información ha generado gran expectativa, ya que miles de jubilados esperan con ansias este ingreso que resulta vital para cubrir necesidades básicas.

Siguiendo el patrón de pagos de meses anteriores, se calcula que el abono se realice el jueves 21 de agosto, el monto que recibirán los pensionados sería de 130 bolívares, los cuales serán acreditados directamente en las cuentas bancarias registradas en el sistema del IVSS. De esta forma, los beneficiarios podrán acceder a sus fondos a través de canales digitales o acudiendo a las agencias correspondientes.

Junto con la pensión mensual, los beneficiarios también recibirían el Ingreso contra la Guerra Económica, un apoyo económico adicional que busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo. Actualmente, este bono se ubica en 50 dólares indexados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Opciones para cobrar los bonos en Patria

El acceso a los bonos sociales se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Patria, siguiendo estos pasos:

Ingresar en www.patria.org.ve con cédula y contraseña.

Aceptar el bono asignado en la sección « Protección Social ».

Entrar en la opción « Monedero » y luego « Retiro de fondos ».

Seleccionar la cuenta bancaria registrada, ingresar el monto y confirmar la operación.

Recomendaciones de seguridad para los beneficiarios

Dado que muchos pensionados han sido víctimas de fraudes en el pasado, se recomienda: