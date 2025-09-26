Estados Unidos: Nuevas reglas de manejo en Illinois que inmigrantes deben conocer para su licencia

Suscríbete a nuestros canales

Con la reciente ley promulgada por el gobernador JB Pritzker, los inmigrantes indocumentados en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir estándar. Este avance representa una oportunidad para mejorar la movilidad y seguridad de quienes viven en el estado, pero su obtención implica cumplir con estrictas normas que protegen la integridad del sistema de transporte.

Causas de suspensión o revocación de la licencia de conducir en Illinois

Las autoridades estatales han definido claramente los motivos por los cuales una licencia puede ser suspendida o retirada. Entre ellos se encuentran:

Fraude o usurpación : permitir que otra persona use la licencia o usar un documento ajeno para realizar gestiones ilegales.

Información falsa : presentar datos incorrectos sobre edad, residencia o número de Seguro Social.

Procesos ilícitos: intentar obtener la licencia mediante sitios web no autorizados o contratar a alguien para realizar el trámite en nombre propio.

Multas y consecuencias legales

Suspensión de 12 meses en la primera infracción.

Revocación permanente en caso de reincidencia.

Multas de hasta $1.000 por exceso de velocidad hasta 25 mph y $2.500 si supera 26 mph.

Penas severas por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

Multas mínimas de $150 por no respetar señales de tránsito o luces.

Requisitos para obtener la licencia

Para acceder al permiso de conducir, los inmigrantes deben cumplir con ciertos criterios:

Aprobar el examen de manejo. Haber residido en Illinois por al menos un año. Presentar pasaporte vigente. Indicar su dirección actual de residencia. Ser admitido para el Seguro Social.

Consejos para los solicitantes de la licencia

Se recomienda que los inmigrantes eviten intermediarios y sitios web no oficiales, y que se informen adecuadamente sobre los requisitos legales.