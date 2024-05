Canelo Álvarez no quiere que le impongan un rival en su próxima pelea

El campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ha dejado claro que no se siente obligado a aceptar la pelea que le ha propuesto la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para su próximo enfrentamiento. Canelo, quien ha dominado el mundo del boxeo en múltiples divisiones, afirmó que sus decisiones no están dictadas por ninguna organización en particular, sino por lo que considera mejor para su carrera y legado.

Canelo no aceptará pelear obligado

En una reciente entrevista, Álvarez expresó su postura frente a las exigencias de la FIB. "Como lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera," declaró Canelo con firmeza. Este comentario ha generado un amplio debate en el mundo del boxeo, dado que la FIB es una de las cuatro principales organizaciones que regulan el deporte a nivel mundial.

Canelo Álvarez ha sido uno de los boxeadores más activos y exitosos en los últimos años. Ha enfrentado y vencido a algunos de los nombres más importantes del boxeo. Su trayectoria incluye victorias sobre rivales como Gennady Golovkin, Sergey Kovalev y Caleb Plant. Este éxito le ha permitido tener una posición dominante tanto dentro como fuera del ring.

La FIB ha propuesto a Canelo enfrentar a un rival obligatorio como parte de su política para mantener la integridad de sus títulos. Sin embargo, Álvarez considera que tiene la libertad de elegir sus peleas.

Además, Álvarez mencionó que sus decisiones siempre están basadas en lo que su equipo y él creen que es lo mejor para su trayectoria. Esta independencia le ha permitido forjar un camino único en el boxeo, alejándose de las imposiciones tradicionales de las organizaciones.

La postura de Canelo también resalta un punto importante sobre la autonomía de los boxeadores de élite. En una industria donde las decisiones muchas veces son influenciadas por entidades externas, Álvarez se posiciona como un defensor de la independencia y la autodeterminación. "Los boxeadores debemos tener el poder de decidir sobre nuestras carreras," concluyó.