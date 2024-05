¡No hay descanso! Canelo Álvarez ya tiene en la mira su próxima pelea (+detalles)

Saul 'Canelo' Álvarez volvió a demostrar en le pasado fin de semana que es el 'Rey del cuadrilátero' y que hace lo que quiere, tras un convincente triunfo por decisión unánime ante el también Jaime Munguía, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Los pronósticos se cumplieron gracias a la veteranía de Álvarez, quien llegó a 61 victorias en su exitosa carrera como pugilista profesional. El boxeador de 33 años elevó su palmarés como uno de los mejores y retuvo sus cuatro cinturones (AMB, CMB, OMB y FIB) de las 168 libras que estaban en juego.

Aunque expresó que le gustaría tener descanso, el experimentado no quiere apartarse por tanto tiempo de los cuadriláteros y ya tiene en la mira su siguiente combate. El azteca confesó que pelearía de inmediato si la cantidad de dinero que reciba es la indicada.

Nueva reto para Canelo

Después de su batalla ante Munguía, al mexicano le preguntaron sobre una posible pelea ante David Benavidez, otro con sangre azteca, y dejó las puertas abiertas de una venidera batalla con un gesto desafiante, que puede entenderse como una invitación para el mencionado rival.

"No lo sé en este momento. Quiero descansar, disfrutar a mi familia. Pero sabes, si el dinero es el correcto, puedo pelear ahora mismo, me importa una mier#!. Puedo hacer lo que yo quiera, soy mexicano", declaró Álvarez.

Por su parte, Benavidez no quedó atrás y respondió a las impresiones del campeón y confesó que puede vencerlo en el ring de acuerdo a lo que vio en su reciente combate. "Tengo tres años siendo el retador mandatorio del CMB y no me quiere dar la pelea. Yo lo noqueo", dijo.

Según expertos, el Canelo-Benavidez está por venir y tendría una fecha aproximada para finales del 2024. Antes de negociar su batalla contra Álvarez, el boxeador estadounidense deberá vencer a Oleksandr Gvozdyk, el próximo 15 de junio.