Esto ganaron Canelo Álvarez y Jaime Munguía en su pelea estelar

Saúl 'Canelo' Álvarez ganó frente a Jaime Munguía en una pelea que dejó satisfechos a todas las partes. En esa línea, ambos lograron una bolsa importante para sus respectivas carreras; se conocen algunas cifras y otras solo se intuyen con respecto a lo que han generado en otros combates.

Canelo Álvarez tenía asegurado un total de 35 millones de dólares para su pelea contra Munguía; un precio bastante importante, pero no el más alto de su carrera, ya que contra Gennady Golovkin sumó 45 millones. Por otra parte, Munguía si recibió la mayor cantidad de dinero de su carrera, no se conoce la cifra oficial; pero está al rededor de 15 a 20 millones según algunos expertos.

El propio Jaime resaltó sobre su bolsa sin revelar cifras: "Obviamente, sin duda, es la mejor bolsa, pero gracias a Dios lo he hecho muy bien y no me sorprende, no me impresiona".

¿Cuál será la próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez?

Luego de vencer a Jaime Munguía por decisión unánime, Saúl 'Canelo' Álvarez está analizando su próxima pelea. Hay al menos 3 candidatos claros que podrían ofrecer una gran pelea con una bolsa muy interesante para finalizar 2024.

Los candidatos para la próxima pelea de Canelo Álvarez en 2024:

- David Benavidez: El México-Americano es una de las grandes opciones y la favorita para tener el próximo combate de Canelo. Es un boxeador que podría ofrecer la misma expectativa de Jaime Munguía.

- Jermall Charlo: El hermano gemelo de Jermell puede ser otra gran opción, aunque no sería de las mejores peleas para Canelo.

- Dmitri Bivol: El ruto sería una de las grandes opciones y se barajaría una cantidad de dinero impresionante; tomando en cuenta que sería una revancha para Canelo y en la categoría semipesado, donde perdió decisión unánime con el boxeador ruso.

La pelea podría llevarse a cabo entre el 14 de septiembre y el 28 del mismo mes; al ser fechas importantes para el pueblo mexicano.