Josué Agüero se impone por decisión unánime y se lleva el cinturón Gold superpluma de la AMB (+Detalles)

El argentino Josué Agüero y el mexicano Diego Alemán se enfrentaron en el Estadio Mártires de Benina, en Libia, por el título Gold superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El evento, organizado por el propio organismo mundial, reunió a miles de fanáticos en un escenario poco común para este tipo de veladas, y coronó a un nuevo campeón tras una actuación categórica.

Aguero se impone con autoridad en Libia

Desde el primer campanazo, el dominio del combate tuvo nombre y apellido: Josué Agüero. El invicto argentino de 24 años, con récord de 23-0 y 7 nocauts antes del duelo, exhibió una clase notable ante un rival de mayor experiencia como el mexicano Diego Alemán (30 años, 20-3-1, 14 KOs), quien llegaba con el cartel de pegador peligroso.

Agüero no solo impuso el ritmo desde el inicio, sino que también neutralizó de forma brillante el poder de puños del azteca. Con un jab incisivo, desplazamientos laterales constantes y una velocidad superior, el argentino construyó cada asalto como una obra táctica, desarticulando por completo el plan de pelea de Alemán. Este, por su parte, nunca logró descifrar el estilo escurridizo de su oponente ni conectar con solidez.

A medida que avanzaban los rounds, el dominio de Agüero se hacía más evidente. Mientras Alemán intentaba cerrar la distancia, se exponía a ráfagas de golpes en combinaciones rápidas que lo obligaron a retroceder. Aunque el mexicano mostró valentía y corazón, la diferencia técnica y física fue insalvable. El ritmo del combate no le permitió explotar su poder de nocaut, y cada intento de reacción fue respondido con frialdad por el argentino.

Finalmente, tras 12 asaltos de absoluto control por parte del joven sudamericano, los jueces no tuvieron dudas al momento de dar su veredicto. El argentino fue proclamado campeón Gold superpluma de la AMB, con una decisión unánime que reflejó con justicia el desarrollo del combate.

Este triunfo no solo mantiene el invicto de Agüero, ahora con 24 victorias, sino que lo posiciona como uno de los nombres a seguir en la división superpluma. Su juventud, disciplina táctica y crecimiento constante lo convierten en una amenaza seria para los campeones regulares y súper de la categoría.

La AMB, por su parte, celebró una velada sin precedentes en territorio africano, dando visibilidad global al evento y confirmando su apuesta por expandir el boxeo a nuevos horizontes.







