Conoce las condiciones del Canelo para pelear con Terence Crawford

Son muchas las opciones que tiene el peleador mexicano, Saul “Canelo” Álvarez, para su próxima pelea. Luego de vencer a Jaime Munguía, espera que se suba de nuevo al ring en septiembre, pero el púgil ve a pocos candidatos con verdaderas opciones que se puedan medir a él.

Terence Crawford estaría entre estos gracias a su nombre, prestigio y trayectoria. Si se llegase a dar un combate entre estos dos, se generaría una alta expectativa entre los aficionados al boxeo. Esa es la prioridad del mexicano, saca lo más que pueda económicamente hablando a un posible duelo ante el púgil estadounidense, campeón del peso welter.

"Crawford es un gran peleador, obviamente, tres divisiones más abajo. Como ya lo he dicho, he peleado con más grandes que yo, de la misma categoría que yo, más chicos que yo, más viejos que yo, más jóvenes que yo. A final de cuentas, yo nací para pelear, y voy a pelear con quien sea, obviamente con los términos que me convengan más. En este punto de mi carrera, siempre voy a hacer las mejores peleas, pero que me convengan. Depende del dinero, ¿por qué no?", señaló el “Canelo” Álvarez

Un combate lucrativo para todos

Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real del reino de Arabia Saudí y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del país árabe. Lleva rato en búsqueda del duelo ente el “Canelo” Álvarez y Terence Crawford debido a las ganancias que esta podría generar.

"Estoy trabajando en la pelea Canelo vs Crawford, quiero esta pelea. Estamos pensando en hacerla en Estados Unidos porque queremos que sea grande, en un gran estadio y (ofrecer) un buen pago por evento. Queremos que sea a finales de año o a principios del próximo año", explicó Alalshikh