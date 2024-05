Ciudad de México recibirá pelea de esta leyenda del boxeo

En medio de mucho misterio fue anunciada la pelea de exhibición del excampeón mundial estadounidense, Floyd Mayweather la cual será el próximo 24 de agosto en la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa del día de ayer, misma en donde se oficializó su pelea del próximo 24 de agosto, el aspecto que más resaltó, fue la ausencia del mítico pugilista estadounidense.

Se espera que el evento cuente con la presencia de diferentes personalidades del mundo del boxeo, como Andy Ruiz, Julio César Chávez, Evander Holyfield y Sylvester Stallone.

Mayweather también ofrecerá una rueda de prensa para anunciar su pelea de exhibición del próximo mes de agosto. Su oponente será Víctor ‘Vicious’ Ortiz, en una revancha de la pelea que tuvieron en 2010.

"El nombre de la pelea es "The one and only". Será la única pelea de Floyd en nuestro territorio. Sera la única ocasión para vivir un evento de estas características", comentó Daniel Miranda director de operaciones de Music Vibe.

La última pelea profesional de Mayweather fue en 2017, cuando venció a Conor McGregor. Desde aquel entonces, ha mantenido su legado intacto en el boxeo y planea retomarlo con este nuevo combate en México.

Clase masiva de boxeo

El jueves 16 de agosto a las 11 de la mañana. Floyd Mayweather llegará a la Ciudad de México con una clase masiva de boxeo en el Zócalo de CMDX. Este evento formará parte de las actividades previas al combate de exhibición en la capital del país azteca.

"Floyd Mayweather confirma Clase Masiva de Box en el Zócalo Peatonal de la CDMX y la comunidad Pilares estará presente. Informó el gobierno de la Ciudad de México, a través de las cuentas oficiales del programa Pilares.

No será la primera vez que Mayweather impartirá una clase de boxeo de manera solitaria ante un público numeroso, el año pasado participó brevemente en una clase masiva para felicitar a Claudia Sheinbaum por la organización del evento.