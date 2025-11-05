Fórmula 1: Fallece expiloto de Ferrari y McLaren

Suscríbete a nuestros canales

El italiano Andrea De Adamich, quien fue expiloto de Fórmula 1 durante cinco años falleció este miércoles 5 de noviembre a los 84 años de edad. Durante su estadía en la categoría reina condujo para cinco equipos en la década de 1960.

De Adamich (Trieste, 1941) empezó su vida en las competiciones de automovilismo en 1962 a los 21 años de edad, tres años después, en 1965, ganó el campeonato de la Fórmula 3, lo cual para su época lo proyectaba como una gran promesa pero tuvo que medirse con leyendas como Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart y John Surtees, todos campeones del mundo.

En 1968, dio el salto al categoría reina del automovilismo el Gran Premio de Sudáfrica y condujo para las escuderías como Ferrari y McLaren, así como en March, Surtees y Brabham.



En 1973 sufrió un accidente durante una carrera en Silverstone que acabó con su trayectoria profesional en la categoría reina. Quedó atrapado durante una hora en su Brabham tras una colisión que involucró otros diez monoplazas y se fracturó ambas piernas, en las que además sufrió cortes en los músculos.

Números de De Adamich en la F1

El piloto italiano compitió en seis temporadas en la Fórmula 1, tuvo el honor de debutar con la escudería de sus amores, Ferrari, en el Gran Premio de Sudáfrica de 1968, siendo la única carrera que estuvo con el equipo italiano y en esa temporada.

Participó en un total de 36 grandes premios pero solo pudo largar en 30 carreras y terminó en 12 de ellas. Solo logró sumar un total de seis puntos en toda su etapa en la Fórmula 1, recordemos que en su época eran pocos los pilotos que lograban llegar a la zona de puntos.

Su mejor puesto al final de una carrera fue en el Gran Premio de España (1972) y Bélgica (1973), en ambos eventos finalizó en el cuarto lugar.