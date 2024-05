Se hace pública la disputa entre estos dos grandes propietarios en Estados Unidos

Dos de los propietarios que más gastan en las carreras de caballos hacen pública su disputa hasta el punto de un ofrecimiento para el Kentucky Derby. John Stewart, que ha gastado decenas de millones comprando purasangres, ha ofrecido a cualquiera que muestre apoyo a su postura contra Mike Repole la oportunidad de unirse a él en el Kentucky Derby. Ha estallado una disputa pública entre dos de los propietarios que más gastan en las carreras.

John Stewart, que hizo su fortuna en el capital privado, hizo una entrada espectacular en la propiedad de caballos de carreras el otoño pasado cuando gastó £20 millones en Keeneland Sales.El ex trabajador de la línea de producción de Toyota se ha comprometido a adquirir la mejor banda de yeguas de cría del deporte para su operación Resolute Racing. Participa regularmente en las redes sociales y ha intercambiado bromas ocasionales con el empresario Mike Repole, uno de los propietarios más exitosos de las carreras de caballos de Estados Unidos.

Repole vendió sus negocios de fabricación de bebidas VitaminWater y Bodyarmor a Coca Cola por un total de £7,600 millones y ha disfrutado de múltiples grandes éxitos en las pistas de carreras de caballos. Hizo campaña con campeones de su propiedad como Uncle Mo, Forte, Nest y Fierceness, quienes partían como favoritos para el Kentucky Derby, aunque no pudieron obtener las preciadas rosas.

El año pasado lanzó la Alianza Nacional de Pura Sangre, de la que se nombró comisionado en un intento de unificar las facciones del deporte hípico. No ha tenido miedo de decir lo que piensa. Pero cuando Stewart respondió diciendo que los problemas de las carreras no podían ser resueltos por una sola persona, Repole lo llamó "un chico nuevo en la cuadra, arrogante y derrochador" y un "tipo rico superficial".

En declaraciones recientes a USA Today, Stewart comparó a Repole con Donald Trump y Elon Musk, afirmando que estaba creando deliberadamente controversia y atención. Repole explicó que las carreras necesitaban un gran jugador como él para ayudar a resolver sus problemas, y no le importaba lo que la gente pensara de él. "Sé que estoy haciendo esto por las razones correctas", señaló.

El lunes, Stewart declaró que ya había tenido suficiente después de que Repole reaccionara a un comentario negativo hecho por un ex entrenador después de que felicitó a D Wayne Lukas por ganar el Preakness Stakes. Stewart señala: “Llamar idiotas e imbéciles a las personas está por debajo de ti. O debería serlo”. En una publicación posterior declaró: “Creo que es hora de que la gente se una por el bien del deporte y deje de atacarse unos a otros y de actuar como si estuvieran en octavo grado.

“Me niego a entablar otra pequeña discusión con él. Sugiero que todos los que son verdaderos partidarios de las carreras de caballos dejen de seguirlo y dejen de interactuar con él hasta que cambie su actitud o se disculpe por su comportamiento divisivo. Todos los que dejen de seguir a @RepoleStable y vuelvan a publicar esta publicación dentro de los próximos 7 días participarán en un sorteo para asistir al @KentuckyDerby conmigo como invitado en mi grupo para asistir al evento del próximo año con un acompañante".

Repole emitió su propia respuesta y, sin mencionar a Stewart, dijo: "El 99% de las veces estoy en contra de la división". Luego dijo: "Hay un 1% de las veces en las que creo que la división no sólo es buena, sino DEBE existir, como la única opción posible para crear un cambio positivo. Las carreras de caballos están en ese 1%".

Continuó: "Ya sea que me ames, te guste, me odies o me desprecies, aún podemos compartir una visión de cambios positivos para un deporte que nos apasiona y que todos amamos. Si estás de acuerdo conmigo y te niegas a estarlo Ya no eres indiferente y quieres cambios positivos en las carreras, dale me gusta o vuelve a publicar esto. ¡¡¡VAMOS !!!!! Con amor, su comisionado".

