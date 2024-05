3 hijos de Flightline y 13 del padre de Equinox se ofrecerán en esta subasta

Ya está disponible el catálogo estelar para la venta selecta de la Japan Racing Horse Association (JRHA), con yearlings y productos de algunos de los sementales líderes del mundo entre los participantes. El catálogo, que se llevará a ventas durante dos días, con la sesión de yearlings el 8 de julio y la sesión de weanlings o foals el 9 de julio, presenta tres potros de la primera camada del campeón mundial estadounidense Flightline (Tapit).

La subasta también incluye 13 yearlings y 19 weanlings de Kitasan Black, padre del campeón mundial de 2023 Equinox, además de siete yearlings y cinco productos de Real Steel (Deep Impact), padre de Forever Young, ganador del UAE Derby (G2) de los Emiratos Árabes Unidos y también del Saudi Derby (G3). Un potro de la primera producción del destacado campeón del Shadwell, Baaeed, también figura en el lote.

Entre los inscritos como yearling se encuentra un potro por Lord Kanaloa, hijo del ganador de Poule d'Essai des Pouliches, Dream And Do (N°1); un potro de Palace Pier, hijo del ganador del Prix Saint-Alary, Incarville (N°11); un potro de Epiphaneia y la vendedora de la Irish Oaks Even So (N°24); un medio hermano de Real Steel Caballo Japonés del Año en Lys Gracieux (N°45) y una media hermana de Kitasan Black en la potranca juvenil campeona japonesa de 2023, Ascoli Piceno (N° 71).

Entre los estelares reproductores con descendencia en la subasta, en orden alfabético, se cuentan Admire Mars, Al Ain, American Pharoah, Asia Express, Authentic, Baaeed, Benbatl, Big Arthur, Bricks And Mortar, Chrysoberyl, Danon Kingly, Danon Smash, Declaration Of War, Drefong, Epicenter, Epiphaneia, Fierement, Gendarme, Gold Dream, Gold Ship, Henny Hughes, Hot Rod Charlie, Indy Champ, Isla Bonita.

La lista de estrellas prosigue con el triple coronado norteamericano Justify, Kizuna, Known Agenda, Leontes, Le Vente Se Leve, Lord Kanaloa, Majestic Warrior, Makahiki, Maurice, Mendelssohn, Mikki Isle. Mind Your Biscuits, Nadal, New Year's Day, Orfevre, Poetic Flare, Real Steel, Rey De Oro, Rulership, Salios, Satono Aladdin, Satono Crown, Satono Diamond, Saturnalia, Silver State, Sinister Minister, Siskin, Suave Richard y Wootton Bassett.

El catálogo está disponible en el sitio web de la JRHA, mientras que los catálogos impresos se enviarán antes del 3 de junio.