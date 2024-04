Repole vs Stewart No es boxeo, es hipismo

En la primera esquina, @Repole Stable, allí está Mike Repole, gran comprador de ejemplares de carrera, propietario de Forte, campeón dosañero de 2022 y de Fierceness, campeón dosañero de 2023 y aspirante al Kentucky Derby 2024.

En la otra esquina, @jstewartrr, John Stewart, entusiasta inversionista y criador, propietario del Resolute Racing comprador de grandes vientres como Puca (madre de Mage y Dornoch), Goodnight Olive campeona sprinter y más recientemente la campeona argentina de grama Didia.

Estos dos prominentes personajes del hipismo norteamericano han entablado una voraz contienda de epítetos y adjetivos a través de la red social X, que se tratará de describir en su exacto contexto.

Primer Round. 8 de abril.

Mike Repole realiza comentario luego de que John Stewart indicara a los medios que "estaba al 100% en la compra de la potranca hija de Winx", yegua que optó por no adquirir Stewart al llegar el costo a $10.000.000 en Australia, pagados por la antigua propietaria de Winx. Ante la no compra de Stewart Repole declara:

"Este es un gran ejemplo de cuando 100% en la realidad significa 0% Yo les dije a todos que 100% NO iba a comprar esa potra, Estoy orgulloso de cumplír mi palabra." Y firma: "Mike de Queens. Comisionado de Hipismo en Estados Unidos."

A tal declaración el millonario John Stewart riposta:

" Hola LMR. Me sorprende que hayas notado eso. Me iba a centrar en el cambio positivo y pensé que ya habíamos superado el tema del octavo grado, o tal vez piensas que todo esto es muy divertido como yo. Quiero decir, cualquiera que sea tan bajo y tenga su cantidad de dinero debe saber que necesita recortar la chaqueta de su traje aproximadamente 3 pulgadas para parecer más alto, pero probablemente compre "listo para usar" como en las subastas."

"También en lo que respecta a la potra #winx, debes saber todo acerca de tener que volver a comprar tu propio caballo a un valor inflado porque no te llevas bien con tus compañeros. Todo el mundo sabe que la única razón por la que NEST se vendió por 6,0 Millones de Dólares en @FasigTiptonCo, fue porque no puedes llevarte bien con ninguno de tus socios. Esa es una yegua de $3 millones siempre y no está en la misma liga que GOODNIGHT OLIVE."

Segundo Round. 9 de abril.

Esta vez abre ofensiva Stewart al señalar en un largo tuit:

"Mike,

Me gustaría dejar constancia de que usted nunca me ha "hecho enfadar". Quiero enfatizar que estoy siendo sincero y no busco iniciar una pelea.

No importa cuán brillantes sean tus ideas, no serán efectivas si la gente no le escucha.Sin lugar a dudas, ha logrado un éxito significativo.

Cuando establece y administra su propio negocio, como lo ha hecho varias veces, te conviertes en el jefe y puedes tomar decisiones unilateralmente si así lo deseas. Las personas que trabajan para usted reciben un pago por cumplir con sus solicitudes, independientemente de si están de acuerdo o no. Este es su trabajo. Incluso si tienen reservas, cumplirán sus instrucciones sin quejarse.

En la industria de los pura sangre, hay personas que están en deuda con sus inversiones y contribuciones. Al igual que sus empleados, no ofrecerán comentarios y cumplirán con sus solicitudes. Sin embargo, el problema surge cuando las personas no creen en lo que están haciendo, lo que resulta en un esfuerzo mínimo.

Esto no es deseable y la industria no se beneficia de ello. Necesitamos un compromiso genuino. Entonces, ¿por qué no revolucionar la industria de una manera que inspire a las personas a adoptar y seguir sus ideas? Evite hacer comentarios que alienen a las personas y manténgase enfocado en los pasos prácticos que podemos tomar para mejorar el deporte que ambos amamos. ¿Cree que su actual enfoque de equipo es eficaz?

He interactuado contigo y he participado en bromas divertidas, pero considero que todo es muy divertido. No me molesta. Un punto en el que estoy de acuerdo con usted es que la industria debe adaptarse al entorno actual para maximizar las oportunidades dentro del deporte. No estoy ignorando ninguna de las cuestiones; sin embargo, elijo actuar y generar cambios a través de mis acciones.

Simplemente señalar los problemas no los resuelve. Simplemente hacer ruido sin tomar medidas hace que tus ideas se mezclen con todo el resto del ruido, lo que dificulta que las personas comprendan verdaderamente tus creencias y las acciones que defiendes. Disfruto del ir y venir, y agradezco que me hagan responsable, incluso ante usted.

En lugar de adoptar el papel de comisionado, debe esforzarse por interactuar con todos como iguales. Hay muchas personas buenas e inteligentes en esta industria, así como aquellas con más experiencia y riqueza que usted. La industria no necesita un comisionado; necesita un liderazgo fuerte.

Como líder, la gente observa cada uno de sus movimientos. Tus acciones y palabras están siendo examinadas. Tienes el poder de dar un ejemplo positivo y generar un impacto real.

Creo que usted realmente se preocupa por esta industria, al igual que muchos otros como yo. Estoy encantado de seguir intercambiando bromas con usted. Lo disfruto. Debo reconocer que ha logrado mucho y su voz debe ser escuchada. Sin embargo, el concepto de ser comisionado está alejando a la gente. Algunos pueden animarse, pero en el fondo sabe que no es eficaz.

No tengo ninguna razón para engañarle o decirle lo que quiere oír. Sería increíble si pudiera relacionarse con la gente de una manera que refleje un verdadero liderazgo. Le deseo mucha suerte en el Derby. Creo que FIERCENESS realmente hace honor a su nombre. Felicitaciones por este logro y esperemos una carrera emocionante. También le extiendo una invitación para que se una a mí en el uso del Kentucky Derby como una oportunidad para avanzar en la dirección correcta. Coorganicemos un torneo de póquer benéfico que beneficiará el cuidado posterior de los caballos.

Propongo que cada equipo con un caballo en el Derby done 10.000 dólares para el cuidado posterior. Podemos hacer que nuestros equipos seleccionen 10 programas de cuidados posteriores y juntos podemos jugar en beneficio de estos programas. Los fondos se distribuirán en función de los resultados, asegurando que cada programa reciba un mínimo de $5000.

Esta es una verdadera oportunidad de liderar y estar a la altura del desafío. Nuestros equipos pueden resolver los detalles.

Gracias por considerar esta propuesta.

Ante tan larga intervención Repole responde:

Como Comisario en los últimos seis meses he molestado a muchas personas y entidades de la industria de las carreras de caballos. estoy bien con eso. Lo entiendo y lo acepto. Esta industria necesita desesperadamente un cambio y creo que la disrupción es la única solución. Nuestra supervivencia futura está en juego.

A muchas personas les gusta y están alineadas con el 90% de lo que intento hacer, pero solo quieren centrarse en el 10% que odian o mi estilo “disruptivo”. Siempre me he centrado en los resultados, no en el estilo. Puedo sentir que la mentalidad de las personas en la industria comienza a cambiar. Así es como crecemos y prosperamos en el futuro. El cambio productivo y efectivo es un dar y recibir. Todos tienen voz, no dude en compartir sus pensamientos positivos, productivos o negativos."

John,

Por respeto respondo a esta exhaustiva novela. También disfruto de las bromas amistosas, no solo contigo, sino con otros, tanto en esta plataforma como en la vida. Nunca hemos tenido una conversación, así que obviamente sólo sabes de mí, a través de otros o de lo que has podido leer.

En cuanto a cómo manejo mis negocios y el tipo de personas de las que me rodeo, no tienes ni idea. Nunca jamás me he considerado un "jefe".

Los jefes dicen "vamos" y los líderes dicen "vámonos, caramba". Me rodeo de gente superinteligente que, en la mayoría de los casos, tiene un intelecto y una educación superiores. Doy poder a esas personas para que me desafíen y tomen decisiones sobre lo que es mejor para la marca o el negocio.

TODO mi éxito se lo debo a las personas de las que me rodeo y que han llegado a mi vida. Familia, amigos y compañeros de trabajo: ellos son el verdadero secreto de mi éxito. Siempre he compartido mi éxito con los demás y me enorgullece decir que a lo largo de una carrera profesional de 20 años, he creado miles y miles de familias millonarias. Ojalá más empresarios y grandes corporaciones también compartieran la creación de riqueza con otros.

Si alguna vez desea una clase magistral sobre liderazgo y compartir el éxito con otros, comuníquese conmigo. ¡¡¡Ahora volvamos a las carreras de caballos!!!!! El liderazgo en las carreras de caballos no existe, y no ha existido durante los últimos 30 años, es por eso que el deporte se encuentra en esta terrible situación. Dejemos claro que la falta de visión a largo plazo, la alineación y la falta de liderazgo son los principales problemas en las carreras.

Llevo 20 años en el juego como propietario. Mi éxito como propietario está bien documentado: mis 6 premios Eclipse, mis sementales campeones y mis victorias en carreras importantes de Grado 1 del Florida Derby, Louisiana Derby, Arkansas Derby, Wood Memorial, Belmont, Jim Dandy, Travers, Alabama, Cigar Mile. , Turf Classic, Manhattan, Keeneland Turf Mile, Breeders' Cup Classic y he ganado la Breeders' Cup Juvenile tres veces.

He estado en este juego durante 20 años y tú has estado en él durante 200 días. He visto a cientos de propietarios como usted llegar con gran energía y pasión, gastar dinero muy rápidamente y, en 3 años, abandonar el juego. Sinceramente espero que ese no sea tu caso.

Si deseas recibir una llamada, un zoom o una reunión en persona, házmelo saber.

Con el debido respeto, usted es un mariscal de campo novato que habla con el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, y le da un sermón sobre cómo ganar un Super Bowl.

¿Cual es su favorito en este combate? Esperemos que de toda esta animosidad salga algo positivo para la gran industria del hipismo norteamericano. Mientrastanto, Mike Repole se apresta a ligar a su ejemplar Fierceness en el Kentucky Derby (G1) de 2024, a disputarse el próximo 4 de mayo en Churchill Downs, con 5 Millones de Dólares en premios.