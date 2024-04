¿Sabe Ud cuáles son los puestos de partida más y menos ganadores en el Kentucky Derby?

El sentido común podría sugerir que los puestos interiores son favorables, ya que correr cerca de la baranda es el camino más corto alrededor de una pista de carreras. Esto podría ser cierto en carreras con pocos participantes, pero en el Kentucky Derby (G1) hay hasta 20 caballos de carreras saltando desde el aparato y corriendo para asegurar una posición antes de que el grupo llegue a la primera curva.

Esto significa que hay muchos golpes y empujones a medida que el lote se comprime hacia el interior de la pista. Y eso significa que los caballos que ya están dentro pueden llevarse la peor parte, puede desanimarlos o afectar negativamente su posicionamiento. Los caballos que están afuera generalmente están sujetos a menos golpes, pero si no cruzan bien antes de la primera curva, pueden quedarse corriendo muy abiertos.

En el Kentucky Derby, las curvas representan aproximadamente el 40% de la carrera de 2000 metros. Suponiendo que el ancho necesario para un caballo de carreras y su jinete es de un metro, por cada carril fuera de la baranda, un caballo puede correr muchos metros más si mantiene posición externa en ambas curvas.

Entonces, ¿qué puesto de partida es ideal? La sabiduría convencional dice que lo mejor es algún lugar en el medio del aparato, las posiciones 5 a 15. Sin embargo, en los últimos años parece haber una tendencia a que los puestos externos tengan más éxito, en parte debido a los muchos corredores de las últimas dos décadas.

Desde el año 2000 inclusive, 12 de los 24 ganadores del Derby de Kentucky han salido del puesto 13 o superior. De las 70 carreras que salieron del aparato antes de 2000, sólo 10 ganadores salieron del puesto 13 o superior. Algunos de los ganadores recientes eran favoritos (Nyquist, American Pharoah, Big Brown, etc.) que podrían haber ganado desde adentro de todos modos, pero otros no.

Eso definitivamente incluye al ganador 80-1, Rich Strike, quien ingresó en el 2022 el día antes de la carrera y se convirtió en el segundo ganador (después del favorito Big Brown de 2008) en ganar desde la posición 20. La confirmación de esta tendencia hacia las ubicaciones externas se produce cuando se analiza el éxito (o la falta del mismo) de los puestos internos.

Ningún caballo ha ganado el Kentucky Derby desde el puesto 1 desde Ferdinand en 1986. El único caballo que ha ganado desde el puesto 1, 2 o 3 desde entonces es Real Quiet, ganador del Derby de 1998 que salió del puesto 3. Desde 1987, la tasa de victorias para los puestos 1, 2 o 3 es sólo del 0,93% (1 de 108), aunque Two Phil's ayudó a mejorar los porcentajes de dinero para esos puestos con un sólido esfuerzo por el segundo puesto el año pasado. saliendo del puesto 3.

Otras estadísticas interesantes incluyen una tasa de victorias del 10,6% para el puesto 5, que fue la posición posterior del ganador de 2017, Always Dreaming, y del ganador de 2014, California Chrome, y ha producido la mayor cantidad de ganadores del Derby en la historia de la carrera con 10. La posición 10 también produjo una alta tasa de ganadores del 10,3%, y los caballos terminaron entre los tres primeros con un notable 28,7%. El último vencedor del Derby que salió del 10 fue Giacomo, quien también fue el último caballo tordillo en ganar el Derby.

En particular, ningún caballo ha ganado nunca desde la posición 17, y la última vez que el puesto 17 produjo un caballo que terminó entre los cinco primeros fue en 2005. El gran favorito del Kentucky Derby en la carrera por las rosas de septiembre de 2020, Tiz the Law. inicialmente quedó en el puesto 17.

Las posibilidades de Tiz the Law, históricamente hablando, mejoraron cuando otras deserciones lo llevaron al puesto 14. Pero ese lugar, y su tasa de éxito del 3%, no hicieron mucha diferencia. Authentic salió al exterior de Tiz the Law) consiguió el salto temprano y estableció una ventaja suelta y cómoda cerca de la baranda. Tiz the Law persiguió desde una posición de acecho más afuera y terminó segundo.

El Derby de 2021 terminó produciendo otra estadística notable, una que se hizo oficial aproximadamente ocho meses después de la carrera y no se reflejó en la tabla oficial de Equibase hasta enero de este año. Resultó en solo la segunda descalificación del ganador en la historia del Derby debido a un positivo en medicación, ya que el primer clasificado de 2021, Medina Spirit, fue despojado de su título y dinero a principios de 2022, y el subcampeón Mandaloun fue declarado ganador.

Medina Spirit y Mandaloun salieron del aparato uno al lado del otro en los puestos 8 y 7, respectivamente. Después de la descalificación de Medina Spirit, ambas posiciones compartieron exactamente el mismo porcentaje de victorias del 8,7% (ocho victorias en 92 oportunidades) durante poco más de un año. En mayo pasado, Mage ganó el Derby de Kentucky desde el puesto 8, moviendo ese lugar nuevamente por delante de la posición 7 y empatándolo con la posición 10 como el segundo más productivo en la historia del Derby con nueve ganadores en total.

En resumen el mejor puesto de salida es el 5, el segundo mejor puesto de salida es el 8 y el tercer mejor puesto de salida es el 7. Los peores han sido el 17 y luego del 1 al 3.

Con información de Bloodhorse